Автомобильная акция дня: Volkswagen ID.5 EV обещает стиль и большой запас хода за всего £321 в месяц

Сейчас купе-SUV на пике популярности, и если вы хотите попробовать это направление, то Volkswagen ID.5 может быть отличным выбором. Благодаря предложению, найденному на сервисе Auto Express Find a Car через UK Carline Volkswagen, вы можете приобрести стильный, просторный и эффективный ID.5 всего за £321 в месяц.

Основываясь на двухлетнем личном договоре аренды, первоначальный взнос составляет £3,861, а годовой лимит пробега - 5,000 миль. Однако, мы предполагаем, что здесь может быть некоторая гибкость с увеличением первоначального взноса или увеличением ежемесячного платежа.

Это обновленный ID.5, что означает более быструю зарядку и больший запас хода по сравнению с предыдущими версиями. На сколько больше? В этой версии с одним двигателем Match Pro вы можете проехать до 344 миль на одном заряде - впечатляющий показатель, учитывая, что у этого семейного SUV установлен мотор мощностью 286 л.с., который может разогнать его до 100 км/ч за 6.7 секунды.

Новый ID.5 также получил более крупный сенсорный экран - огромный дисплей 12.9 дюймов с улучшенным программным обеспечением для более быстрой реакции. Ранее мы жаловались на тусклые климатические контроли, но, к счастью, Volkswagen понял замечание, и сенсорные кнопки для регулирования температуры и громкости под центральным дисплеем теперь подсвечиваются.

Несмотря на стремительную линию крыши, задние сиденья удобно вмещают взрослых, а багажник объемом 549 литров значительно больше, чем у Nissan Ariya или Kia EV6.

На дороге ID.5 впечатляет своей устойчивостью и спокойствием на скорости автострады, а аэродинамическая форма помогает минимизировать шум от ветра. Также удивительно легко управлять автомобилем в городе благодаря малому радиусу разворота, хорошей видимости и легкому рулевому управлению.

Выбор сделанный Car Deal of the Day делается на основе собственного сервиса Auto Express Find a Car, который включает лучшие текущие предложения от дилеров и компаний по лизингу по всему Великобритании. Применяются условия, а цены и предложения могут измениться и быть ограниченными по наличию. Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Volkswagen ID.5 у ведущих поставщиков на нашей странице Volkswagen ID.5.

Посмотреть наши предложения Volkswagen ID.5

Сделки на соперников Volkswagen ID.5

Фото: autoexpress

Nissan Ariya

Новый Nissan Ariya в наличии

Цена £35,884

Средняя скидка £4,437

Настройте новый Nissan Ariya сейчас

Фото: autoexpress

Genesis Gv60

Новый Genesis Gv60 в наличии

Цена £54,115

Настройте новый Genesis Gv60 сейчас

Фото: autoexpress

KIA EV6

Новый KIA EV6 в наличии

Цена £42,595

Средняя скидка £2,864

Настройте новый KIA EV6 сейчас