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Выгодное предложение дня: популярный в семьях в Великобритании Nissan Qashqai за символические £184 в месяц

За рулем Nissan Qashqai всего за £184.04/мес. Лучшее предложение от VIPGateway.co.uk, стандартный 12.3-дюймовый сенсорный экран, Apple CarPlay и Android Auto. 138 л.с., расход топлива 44 миль на галлон.
РедакцияР
Редакция
11.04.2025, 19:32·3 мин
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Фото: autoexpress

Практичный интерьер

Высокий стандартные характеристики

Всего £184,04 в месяц

Несколько месяцев назад Nissan Qashqai выглядел как настоящая находка, когда мы в последний раз представляли его как нашу Сделку дня, но предложения по лизингу на популярный семейный автомобиль, собранный в Британии, становятся все лучше и лучше.

Возьмем, к примеру, это предложение от VIPGateway.co.uk, которое позволит вам сесть за руль за немного больше, чем £184 в месяц. Для начала вам потребуется небольшой первоначальный взнос в размере £2 507,53, при этом пробег ограничен 5 000 миль в год.

Предложение действует два года, но если вы захотите увеличить лимит пробега до 8 000 миль в год, вам придется заплатить дополнительно £13,29 в месяц.

Это предложение позволит вам приобрести базовую модель Qashqai, но не волнуйтесь, ведь в комплектации есть практически все необходимое и даже больше.

Такие функции, как последний широкоформатный сенсорный дисплей Nissan 12,3 дюйма, поставляются в стандартной комплектации, а также беспроводной Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, задние парковочные сенсоры, а также камера заднего вида.

Эта модель Acenta Premium комплектуется надежным бензиновым милд-гибридным двигателем от Nissan объемом 1,3 литра. Он развивает мощность 138 лошадиных сил, что обеспечивает Qashqai приличное ускорение, а комфортная подвеска способствует очень изысканному и взрослому вождению. Кроме того, Nissan утверждает, что 1,3-литровый двигатель должен обеспечивать расход топлива более 44 миль на галлон.

У нового Qashqai интерьер выглядит качественно, не забывая при этом о своих типичных клиентах - семьях. Таким образом, впереди предостаточно места, много места для головы и колен в задней части салона, а багажник на 504 литра вместимости является одним из самых больших в своем классе.

Фото: autoexpress

Выбор Сделки дня, который мы делаем, берется из нашего собственного сервиса Auto Express Find a Car deals, включающего лучшие текущие предложения от автодилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, ограничения предложения и цены могут изменяться, а их количество ограничено. Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Nissan Qashqai у ведущих поставщиков на нашей странице-центре Nissan Qashqai...

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