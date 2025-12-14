Выгодное предложение дня: выберите стильный MINI Aceman всего за £250 в месяц

Новый электрический кроссовер MINI Aceman теперь доступен на выгодных условиях: четырехлетняя аренда обойдется в £250 в месяц. Эта модель отличается технологичным и современным интерьером, а также динамичным характером управления.

Предложение распространяется на версию Aceman E в комплектации Classic и предоставляется компанией ElectroLease через сервис Auto Express Buy A Car. В рамках сделки предусмотрен первоначальный взнос в размере £3,305, после чего ежемесячные платежи составят £250.

Лизинговый договор предусматривает годовой лимит пробега в 5,000 миль, что вполне достаточно для водителей, совершающих городские поездки или имеющих небольшие маршруты на работу. При необходимости увеличить лимит до 8,000 миль в год, ежемесячная плата возрастает всего на £11, а при выборе опции 10,000 миль – сумма составит £270 в месяц.

Салон MINI Aceman выполнен с акцентом на уют и современные материалы: на панели приборов используется вязаная ткань, а обивка сидений выполнена из экокожи. Центральное место занимает 9,4-дюймовый круглый OLED-дисплей. Также комплектация Classic предусматривает беспроводную интеграцию Apple CarPlay и Android Auto, подогрев рулевого колеса, камеру заднего вида и расширенный набор систем помощи водителю.