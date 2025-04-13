Автомобильный хит дня: Пик Peugeot 2008 GT за арендную плату в £173 в месяц

Автомобили Peugeot регулярно представлены в наших ежедневных подборках автомобильных предложений. Марка всегда была сильной в плане соотношения цены и качества, но это кажется умноженным, когда речь идет о лизинге. Для доказательства этого достаточно взглянуть на сделку за £173 в месяц на маленький внедорожник марки Peugeot - Peugeot 2008.

За сумму в £2,351.28 в качестве первого взноса и £173.44 в месяц на протяжении 24 месяцев, это лизинговое предложение от AA Lease позволит вам оказаться за рулем высокотехнологичной 2008 GT с популярным бензиновым двигателем Puretech 130 и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Вы получаете 5,000 миль в год, но, вероятно, можете договориться о большем количестве миль.

В 2024 году 2008-й является одним из самых продаваемых автомобилей в классе маленьких внедорожников в Европе, уступая только Volkswagen T-Roc, Toyota Yaris Cross и Dacia Duster. Легко понять, почему 2008-й настолько широко уважаем, благодаря своему острым дизайном и интерьерной отделкой, которая по wow-эффекту превосходит многих конкурентов, хотя не всегда по удобству использования.

Мы бы порекомендовали попробовать автомобиль перед подписанием договора, чтобы убедиться, что вам нравится дизайн 'i-Cockpit' от Peugeot, с его маленьким низко расположенным рулем и высоко расположенными приборами, но если это подходит вам, вам непременно понравится плавающая панель приборов и выдающаяся отделка GT, с неоновыми желтыми швами, контрастирующими с кожей, тканью и Алькантарой.

Двигатель объемом 1,2 литра также хорошо толкает 2008-й вперед, и хотя управляемость и комфорт не являются лучшими в классе, она достаточно хороша в обоих аспектах, чтобы не было реальных причин для жалобы, особенно учитывая внушительный уровень комфорта. В комплектацию GT входят LED-фары, 10-дюймовый инфотеймент-дисплей, камера заднего вида, восьмицветное подсветка салона, бесключевой доступ и запуск, а также кожаное рулевое колесо с эмблемой GT.

Фото: autoexpress

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