Спецпредложение дня: Audi A5 Avant с максимальной комплектацией и £3000 на опции всего за £371 в месяц

Когда Audi A4 перестает быть Audi A4? Когда это становится A5, конечно. По каким-то причинам, не поддающимся нашему пониманию, Audi решила заменить A4 на такой же по размеру A5 в прошлом году, убрав старую модель A5 из ассортимента.

Запутались? Не стоит, потому что все, что вам нужно знать, это то, что вы сейчас можете приобрести совершенно новый компактный универсальный автомобиль от Audi по выгодной цене.

Просматривая сервис Auto Express Find a Car, мы обнаружили, что Leasing Options предлагает A5 Avant за очень соблазнительные £370.91 в месяц. Это двухлетнее предложение, и начальный платеж в £4,800.91 кажется изначально довольно высоким, но прочитав мелкий шрифт, все становится ясно.

Удивительно, что это сделка на 12,000 миль в год. Если вам нужно меньше, вам придется заплатить больше, поэтому это предложение идеально подходит для водителей, проезжающих большие расстояния.

Вы также получаете идеальный двигатель для дальней поездки. Дизели могут терять популярность, но у Audi все еще есть для них место. Этот A5 Avant оснащен 201-сильным 2,0-литровым четырехцилиндровым дизельным двигателем, сопряженным с семиступенчатой автоматической коробкой передач, и благодаря гибридной технологии вы сможете выжать из A5 почти 60 миль на галлон.