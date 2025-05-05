Спецпредложение дня: Ford Capri за £235 в месяц без споров

Возрождение легендарного названия Capri могло вызвать споры, однако цена автомобиля не оставляет сомнений. Прямо сейчас электрический купе-SUV можно взять всего за менее чем £235 в месяц.

Предложения по лизингу на новый Ford Capri становятся все более доступными, и это предложение от Carparison через сервис Auto Express Find a Car является самым дешевым из тех, что нам удалось найти.

Для начала требуется разумный первоначальный взнос в размере £3,107.76, за которым следует ежемесячный платеж в £234.08, в общей сумме на 24 месяца. Лимит пробега составляет 5,000 миль в год, но его можно увеличить до 8,000 за дополнительные £21.20 в месяц, если вам нужна большая гибкость.

Это предложение предоставляет вам Capri Select. Это более скромная версия из двух доступных (еще более доступная версия Style скоро появится), но она все равно насыщена функциями.

Среди приятных мелочей - подогреваемые спортивные сиденья, 12-позиционное электрически регулируемое сиденье водителя с функцией памяти и массажем, беспроводная зарядная площадка и вертикальный сенсорный дисплей 14.6 дюйма. Кроме того, это предложение также включает бесплатную металлическую краску.

Фото: autoexpress

Сам интерьер современен, без намека на ретро-дизайн, который вы могли бы ожидать. Приборная панель полностью заимствована у электрического SUV Explorer, поэтому вас ждет качественное ощущение и простой в использовании сенсорный экран. Несмотря на скатывающуюся крышу, внутреннее пространство задних пассажиров великодушно, а багажник имеет вместимость 572 литра.

Capri оснащен 282-сильным электрическим двигателем, который передает свою энергию на задние колеса, а также батареей емкостью 77 кВтч. Это быстрый автомобиль, разгоняющийся до 62 миль в час за очень быстрые 6.4 секунды, и у Capri более динамичное ощущение, чем у моделей Volkswagen ID, с которыми он имеет много общих компонентов. Дальность хода составляет заявленные 389 миль; в наших испытаниях это означает около 250 в зимний период и более 300 в летний.

Выбор Сделки Дня, который мы делаем, взят из нашего собственного сервиса Auto Express Find A Car deals, включающего лучшие текущие предложения от дилеров и автолизингов во всем Великобритании. Применяются условия, а цены и предложения могут изменяться и иметь ограниченную доступность. Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Ford Capri от ведущих поставщиков на нашей странице Ford Capri.