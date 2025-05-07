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Выгодное предложение: электрический Toyota Proace City Verso за всего лишь £200 в месяц

Практичный и экономичный: аренда Toyota Proace City Verso Electric за £200.48 в месяц с дальностью хода 213 миль. Идеальное решение для семьи!
РедакцияР
Редакция
07.05.2025, 18:21·2 мин
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Фото: autoexpress

Сегодняшнее предложение дня не касается стильного автомобиля - на самом деле, наоборот. Но если вам нужно перевезти семью и всю их багаж на электрической машине, то действительно нет более дешевого способа сделать это.

Неуклюже названный электрический Toyota Proace City Verso - это одна из тех редких вещей в наши дни - автомобиль на базе фургона. Он имеет ценность и практичность в своей сущности, и вы можете арендовать его всего за крошечные £200.48 в месяц прямо сейчас.

Это 36-месячное предложение от Carwow Leasey, через сервис Auto Express Find a Car, требует внесения £2,700.76 в качестве первоначального взноса, а пробег ограничен 5 000 в год. Увеличение этого лимита до более гибких 8 000 в год обойдется вам в дополнительные £41.63 в месяц, поэтому это предложение, вероятно, лучше подойдет для водителей с низким пробегом.

Если вам кажется, что электрический Proace City Verso выглядит немного знакомо, то вы правы, потому что это версия Toyota модели, которая также доступна как Citroen, Peugeot и Vauxhall. Это значит, что у вас есть автомобиль, который легко управлять, превосходно практичен и оснащен всем необходимым.

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