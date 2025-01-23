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Спецпредложение дня: электрический внедорожник Kia EV3 - необычный и просторный автомобиль всего за £335 в месяц

Kia предлагает новую модель EV3 с крупным аккумулятором всего за £334.80 в месяц. Этот электрический SUV имеет диапазон почти 600 км и обширный набор опций.
РедакцияР
Редакция
23.01.2025, 19:21·2 мин
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Фото: autoexpress

С моделями, такими как e-Niro и EV6, Kia, можно сказать, лидирует в области электромобилей в последние годы. Теперь корейская марка готовит целый ряд электромобилей – и ее новейшая модель, EV3, доступна с несколькими заманчивыми предложениями прямо сейчас.

Через сервис Auto Express Find a Car компания UK Carline Kia предлагает EV3 всего за £334.80 в месяц. Необходима первоначальная оплата в размере £4,287.59, и сделка рассчитана на 48 месяцев. Пробег ограничен 5,000 миль в год, но его можно удвоить всего за £20.40 в месяц – это предлагает много гибкости за небольшие дополнительные затраты.

Это предложение относится к версии EV3 в комплектации Air, но здесь нет экономии на приятных мелочах. Как стандарт, автомобиль оснащен двумя дисплеями по 12.3 дюйма для сенсорного экрана и цифровых приборов, подогреваемым рулевым колесом и передними сиденьями, передними и задними парковочными датчиками, камерой заднего вида, умными 17-дюймовыми легкосплавными дисками и множеством систем безопасности для спокойствия.

Но настоящий плюс этого предложения заключается в том, что оно предназначено для автомобиля с большим доступным аккумулятором. Емкостью 81.4 кВтч, это массивный аккумулятор для компактного электрического внедорожника, который обеспечивает запас хода в 375 миль.

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