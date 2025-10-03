Автомобиль дня: Tesla Model 3 по-прежнему привлекает, особенно по такой цене

На рынке электромобилей наблюдается заметное оживление — новые модели появляются практически каждую неделю. Однако на фоне этой динамики Tesla Model 3 сохраняет свои позиции и остается неизменным игроком в сегменте электрокаров.

Несмотря на появление множества конкурентов за последние годы, Model 3 по-прежнему предлагает одно из самых привлекательных сочетаний характеристик и стоимости. Более того, приобрести этот автомобиль стало еще доступнее.

Сервис Auto Express Buy A Car совместно с Tesla UK сейчас предлагает Tesla Model 3 по цене всего £302.59 в месяц. Договор рассчитан на два года с первоначальным взносом £3,631.08. Важно отметить, что лимит годового пробега составляет 8,000 миль, а не стандартные 5,000, что делает предложение особенно выгодным.

Данное предложение распространяется на стандартную версию с задним приводом, оснащенную аккумулятором емкостью 60 кВт·ч — по заявлению производителя, запас хода достигает 344 мили.

В ходе тестирования специалисты отметили, что Tesla Model 3 отличается высокой точностью заявленных характеристик запаса хода. Кроме того, сеть фирменных Supercharger позволяет быстро пополнить заряд батареи в пути.

Автомобиль оснащается широким набором стандартного оборудования: в комплектацию входят электропривод и подогрев передних сидений, подогреваемый руль, легкосплавные диски диаметром 18 дюймов, а также мультимедийная система с 15,4-дюймовым сенсорным дисплеем.

Фото: autoexpress

Тем, кто предпочитает классический и уютный интерьер автомобиля, салон Model 3 может показаться слишком минималистичным. Однако нельзя не отметить современный дизайн и высокий уровень технологичности.

Все предложения, представленные в подборке «Car Deal of the Day», были выбраны экспертами Auto Express Buy A Car и основаны на актуальных предложениях дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании. Условия могут меняться, а количество автомобилей ограничено. Если данное предложение завершится, ознакомиться с актуальными лизинговыми условиями на Tesla Model 3 всегда можно на специальной странице сервиса.

Рынок электромобилей предлагает и другие интересные варианты. Среди конкурентов Model 3 представлены Polestar 2, BMW I4 и Hyundai Ioniq 6 — эти автомобили также доступны по специальным ценам и с выгодными условиями приобретения.

Polestar 2 Фото: autoexpress Новые автомобили Polestar 2 в наличии по цене £43,160. Средняя экономия — £2,000.

BMW I4 Фото: autoexpress BMW I4 в наличии, стоимость — £43,826. Средняя выгода покупателей составляет £10,175.