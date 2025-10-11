Выгодное предложение дня: стильный Polestar 4 достиг «нового уровня дешевизны»

Polestar 4 теперь доступен по выгодной цене — ежемесячный платеж составляет всего £288 при первоначальном взносе £3,809. Эта новая арендная программа на два года, предоставляемая компанией Carparison, стала заметно дешевле предыдущих предложений. Ранее через сервис Auto Express Buy A Car автомобиль можно было оформить за £310 в месяц, однако новое предложение значительно снижает стоимость владения этим электромобилем.

В рамках сделки предусмотрен стандартный лимит пробега 5,000 миль в год. Однако, при желании увеличить годовой пробег до 10,000 миль, ежемесячный платеж все равно останется менее £350. Для тех, кто предпочитает долгосрочную аренду, доступна и трехлетняя программа по цене от £333 в месяц.

Polestar 4 в базовой комплектации оснащается аккумулятором емкостью 100 кВт⋅ч, обеспечивающим запас хода до 385 миль. В комплект также входит пакет Pilot Pack, который включает адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе, что делает длительные поездки максимально комфортными.

В интерьере электрокара используются современные и экологичные материалы, а также передовые технологии. Водителю предлагают 10,2-дюймовый цифровой дисплей и сенсорный экран на 15,4 дюйма с интуитивно понятным интерфейсом на базе Google.

Интересной особенностью Polestar 4 является отсутствие заднего стекла. Это позволило увеличить пространство для пассажиров второго ряда и объем багажника до 526 литров, сохранив при этом элегантный внешний вид автомобиля. Вместо обычного зеркала заднего вида используется цифровой дисплей диагональю 8,9 дюйма, который обеспечивает четкую картинку.

Все предложения дня отбираются редакцией Auto Express Buy A Car и включают лучшие условия от дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании. Действуют стандартные условия и ограничения, а стоимость и доступность могут меняться. По окончании действия текущего предложения дополнительные варианты аренды Polestar 4 доступны на странице модели.

Среди альтернатив Polestar 4 на рынке представлены такие электромобили, как Tesla Model Y, стоимость которой стартует от £44,990, Audi Q6 по цене от £53,358 с возможной экономией до £8,289, а также KIA EV6, минимальная стоимость которой составляет £36,235, при средней экономии £3,959.



Фото: autoexpress

Другие детали по предложениям и условиям можно уточнить у официальных поставщиков и на сайте Auto Express.