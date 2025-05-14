Супер-предложение дня: Святой микроб! Цена на Renault 5 продолжает падать

Со временем ретро-дизайн становится все более популярным, и Renault 5 – отличное тому подтверждение. Этот супермини, который вернулся менее шести месяцев назад, предлагает выгодные условия аренды, которые только становятся все привлекательнее.

Например, компания AA Lease через сервис Auto Express Find a Car предлагает современную версию Super Cinq за удивительно низкую цену – всего £211.95 в месяц.

Для начала нужно внести первоначальный взнос в размере £2,813.40 по этому трехлетнему контракту. Лимит пробега составляет 5 000 миль в год, но его можно увеличить до 8 000 миль всего за дополнительные £9.43 в месяц.

Этот контракт предлагает базовую модель, но не стоит беспокоиться, ведь Renault обеспечил каждую версию 5-го модели хорошим оснащением. Так, в комплектации Evolution вы получите 10,1-дюймовый центральный сенсорный экран с встроенным планированием маршрута и картами Google, LED-фары, а также 18-дюймовые легкосплавные диски.

Кроме того, в комплектацию входит металлическая краска – Pop Green, очень яркий оттенок с металлическим блеском, который обязательно привлечет внимание и гармонирует с наследственным стилем автомобиля.

В комплектации Evolution вам будет предложен наименьший доступный аккумулятор. Даже с ёмкостью 40 кВтч заявленный запас хода составляет немного менее 200 миль, и мы можем подтвердить, что это довольно точная цифра в теплую погоду; если оставаться в городе, запас хода будет еще больше.

Интерьер имеет ретро-стиль, плюс все современные удобства, и хотя заднее пространство не самое большое, это по-прежнему пятидверный автомобиль с умеренным багажником на 277 литров.

На дороге Renault 5 действительно блестит. С мотором мощностью 118 л.с., приводящим в движение передние колеса, это динамичное маленькое чудо. Относительно жесткая подвеска и хорошо настроенное рулевое управление также придают спортивный характер.

Выбранные нами предложения Car Deal of the Day берутся из нашего собственного сервиса Auto Express Find A Car, который включает лучшие текущие предложения от дилеров и компаний по лизингу по всему Великобритании. Применяются условия, а цены и предложения могут измениться, а их количество ограничено. Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Renault 5 у ведущих поставщиков на нашей странице-центре Renault 5.

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Фото: autoexpress

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