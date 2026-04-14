Выгодное предложение дня: «Renault Symbioz — стильный семейный автомобиль всего за £171 в месяц»

Легкое управление, практичный и вместительный SUV

Спортивная версия Techno Esprit Alpine

Всего £170,94 в месяц

Renault Symbioz подтверждает репутацию семейного автомобиля, сочетающего здравый смысл и практичность. Эта модель создана для ежедневных поездок с детьми и без проблем справится с транспортировкой недельных покупок. При этом Renault добавила автомобилю ту самую нотку стиля, к которой уже привыкли поклонники марки. Предложение стартует от £171 в месяц.

Двухлетний контракт предоставляется компанией Leasing Options при поддержке сервиса Auto Express Buy A Car. Для оформления требуется первоначальный взнос в размере £2,451,27, после чего ежемесячные платежи составят £170,94. В договоре предусмотрен годовой лимит пробега в 5 000 миль, однако его можно увеличить до 8 000 миль, доплатив менее £15 в месяц.

Тем, кого не устраивает сумма первоначального взноса, доступна альтернатива — внести оплату за девять месяцев. В этом случае стартовый платеж снизится примерно на £400, а ежемесячная ставка вырастет лишь до £186.

Особое внимание привлекает не только финансовая привлекательность предложения, но и комплектация. В данный лизинговый пакет входит спортивная версия Techno Esprit Alpine. Она выделяется 19-дюймовыми легкосплавными дисками, темными элементами экстерьера и фирменными шильдиками Alpine на кузове.

Салон автомобиля оформлен с синими вставками на панели, оснащён 10,4-дюймовым вертикальным сенсорным дисплеем с поддержкой Google, а также подогревом руля и передних сидений.

Под капотом установлен 1,3-литровый турбированный бензиновый двигатель с технологией мягкого гибрида. Производитель заявляет расход топлива на уровне 48 миль на галлон. Мощность силовой установки составляет 138 л.с., а работает она в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

