Выгодное предложение: современный универсал Volkswagen Passat на гибридной технологии за £235 в месяц - настоящая находка.

Автомобиль Volkswagen Passat всегда был разумным выбором как для водителей корпоративных автомобилей, так и для семейных покупателей за последние 50 лет благодаря своему зрелому облику, высокому качеству сборки и практичному интерьеру.

Теперь к этому списку можно добавить и отличное соотношение цены и качества, потому что First Vehicle Leasing предлагает Passat всего за £234,49 в месяц прямо сейчас. Это дешевле, чем его, как предполагается, менее престижная сестра Skoda Superb, примерно на £30 в месяц.

Сначала нужно будет оплатить £3 112,90 в качестве первоначального взноса, и это двухлетнее предложение с ограничением пробега 5 000 миль в год. Однако вы можете увеличить этот предел до 8 000 миль ежегодно всего за немного менее чем на £25 в месяц, если вам нужна большая гибкость.

Последний Passat чуть было не исчез из-за популярности внедорожников и кроссоверов, но в последний момент Volkswagen дал долгоживущей модели отсрочку.

Теперь он доступен только в кузове универсал, что порадует тех, кто ищет уровень внутреннего пространства, сравнимый с внедорожниками, с огромным багажником объемом 530-1 760 литров в числе достоинств.

Это предложение позволяет вам стать владельцем роскошной модели Elegance. Она оснащена рядом роскошей, таких как многозонные LED-фары, спортивные комфортные сиденья с 13-функциональной функцией массажа, панорамная крыша с возможностью наклона и раздвижения, два экрана спереди, электрический багажник с функцией без рук, а также фантазийные задние фонари LED, способные танцевать разными способами, что действительно произведет впечатление на соседей.

Под капотом у вас найдется 1,5-литровая бензиновая комбинация с гибридным приводом. С 201 л.с. производительность достаточно быстрая, с 0-100 км/ч занимает 8,1 секунду, и вам не придется часто заезжать на заправку, если вы будете поддерживать заряженность аккумулятора на 19,7 кВт*ч, потому что это даст вам 77 миль чистой электрической мощности.

Выбор сделки дня по автомобилям мы делаем на основе нашего собственного сервиса Auto Express Find A Car deals, который включает лучшие текущие предложения от автодилеров и компаний по лизингу по всему Великобритании. Применяются условия, а цены и предложения могут изменяться и ограничены по наличию. Если это предложение истекло, вы можете найти более выгодные предложения по лизингу Volkswagen Passat у ведущих поставщиков на нашей странице Volkswagen Passat.

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