Спецпредложение дня: Peugeot 5008 – стильный французский семейный внедорожник всего за £234 в месяц

Французская компания Peugeot представила свою новую модель 5008 во всей красе - не только в стиле (которого в ней предостаточно), но и в обилии гаджетов и размеров. Это самый большой внедорожник, который выпускает французская фирма.

К счастью, то, что не является большим, - это цена. На сервисе Auto Express Find a Car от AA мы нашли предложение, позволяющее приобрести Peugeot 5008 всего за £234 в месяц. Обычно за такую же ежемесячную сумму можно купить супермини или базовый хэтчбек, поэтому на просторный 5008 это точно привлекло наше внимание.

Это предложение по лизингу растянуто на 24 месяца с необходимым первоначальным взносом в размере £3 079. Максимальный годовой лимит пробега составляет 5 000 миль, хотя за дополнительные £31 в месяц вы можете увеличить его до 10 000 миль. Это предложение основано на комплектации Allure, хотя за дополнительные £27 в месяц, на аналогичном двухлетнем лизинге от AA, вы можете получить более высокую комплектацию GT.

Модель 5008 в комплектации Allure все еще очень хорошо оснащена. В стандартной комплектации вы получаете интерьер концептуального автомобиля с 21-дюймовым широкоформатным дисплеем на приборной панели, полностью интегрированным навигационным оборудованием. Система поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, голосовое распознавание и возможность подключения двух телефонов одновременно через Bluetooth. Дизайн i-Cockpit от Peugeot также имеет настраиваемые 'i-Toggles' на приборной панели, чтобы чаще используемые меню и функции были легче доступны, а также небольшое спортивное рулевое колесо для более спортивного водительского положения.