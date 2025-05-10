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Спецпредложение дня: Peugeot 5008 – стильный французский семейный внедорожник всего за £234 в месяц

Большой выбор стиля и пространства: Peugeot 5008 за £234 в месяц. 5008 - самый крупный внедорожник от французской фирмы, который можно приобрести по доступной цене в лизинг на 24 месяца.
РедакцияР
Редакция
10.05.2025, 16:31·2 мин
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Фото: autoexpress

Французская компания Peugeot представила свою новую модель 5008 во всей красе - не только в стиле (которого в ней предостаточно), но и в обилии гаджетов и размеров. Это самый большой внедорожник, который выпускает французская фирма.

К счастью, то, что не является большим, - это цена. На сервисе Auto Express Find a Car от AA мы нашли предложение, позволяющее приобрести Peugeot 5008 всего за £234 в месяц. Обычно за такую же ежемесячную сумму можно купить супермини или базовый хэтчбек, поэтому на просторный 5008 это точно привлекло наше внимание.

Это предложение по лизингу растянуто на 24 месяца с необходимым первоначальным взносом в размере £3 079. Максимальный годовой лимит пробега составляет 5 000 миль, хотя за дополнительные £31 в месяц вы можете увеличить его до 10 000 миль. Это предложение основано на комплектации Allure, хотя за дополнительные £27 в месяц, на аналогичном двухлетнем лизинге от AA, вы можете получить более высокую комплектацию GT.

Модель 5008 в комплектации Allure все еще очень хорошо оснащена. В стандартной комплектации вы получаете интерьер концептуального автомобиля с 21-дюймовым широкоформатным дисплеем на приборной панели, полностью интегрированным навигационным оборудованием. Система поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, голосовое распознавание и возможность подключения двух телефонов одновременно через Bluetooth. Дизайн i-Cockpit от Peugeot также имеет настраиваемые 'i-Toggles' на приборной панели, чтобы чаще используемые меню и функции были легче доступны, а также небольшое спортивное рулевое колесо для более спортивного водительского положения.

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