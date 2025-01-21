Автомобильный сделка дня: Peugeot 408 — стиль и индивидуальность за £223 в месяц

Некоторые производители автомобилей предпочитают придерживаться жесткого набора стандартов в дизайне, чтобы завоевать продажи, а затем есть Peugeot.

С моделями, такими как 408, французская марка не боится выходить за пределы обычного, когда речь идет о смелом дизайне, но высокий стиль вовсе не обязан стоить целое состояние, как показывает наше Предложение Дня.

Через сервис Find a Car от Auto Express компания VIPGateway.co.uk Peugeot Leasing предлагает 408 всего за £223.10 в месяц.

Взнос составляет разумные £2,976.25, и сделка рассчитана на два года. Пробег ограничен 5,000 милями в год, но если вам нужно больше, вы можете увеличить его до 8,000 за менее чем £19 в месяц.

Дизайн купе-фастбек-кроссовера отличается, но, пожалуй, смотрится наилучшим образом в версии GT топовой комплектации – именно это предлагает эта сделка.

GT добавляет некоторые роскошные элементы большого автомобиля, такие как полностью светодиодные фары матричного типа, сенсорный экран 10 дюймов с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 3D светодиодные задние фонари, которые делают замысловатый танец при разблокировке автомобиля, а также навигацию в реальном времени.

В данной версии топовой комплектации также представлены характерные для Peugeot цифровые приборы i-Cockpit с 3D графикой и 'i-Toggles' – небольшой второй сенсорный экран для настраиваемых виджетов.

Комплектация GT идет в паре с 134-сильным 1,2-литровым бензиновым гибридным двигателем. Он обеспечивает приемлемую производительность, и хотя трехцилиндровый агрегат может быть слышен при резком ускорении, в целом он довольно тихий и соответствует облику 408.

Внутри также просторно. Крутая линия крыши создает впечатление, что задние пассажиры были забыты, но это не так. Высоты в салоне достаточно, а места для ног огромно, а 536-литровый багажник предлагает практически уровень универсала.

Выборы Автомобильной Сделки Дня, которые мы делаем, взяты из нашего собственного сервиса Find a Car от Auto Express, включающего лучшие текущие предложения от дилеров и компаний по лизингу по всему Великобритании. Применяются условия, а цены и предложения могут изменяться и ограничены по наличию. Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Peugeot 408 у ведущих поставщиков на нашей странице хаба сделок Peugeot 408...

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