Выгодное предложение: Nissan X-Trail - гибридный внедорожник с семью местами всего за £235 в месяц

Если вам нужен семиместный внедорожник, то выбор огромен. Есть Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Skoda Kodiaq и новый Volkswagen Tayron. Также прочно стоит на рынке Nissan X-Trail, который только что стал еще более привлекательным благодаря прекрасному предложению через сервис Auto Express Find A Car.

Предлагаемое компанией Select Car Leasing соглашение о личной аренде заключается на два года с ежемесячным платежом в £235. Разумный первоначальный взнос составляет £3,184, а годовой лимит пробега – 5 000 миль.

Хотя Qashqai может забирать весь заголовки (и продажи) у Nissan, если вам нужен семиместный автомобиль, вам стоит обратить внимание на X-Trail. Но это не проблема, потому что X-Trail обладает множеством практичных семейных качеств, качественным интерьером и хорошим уровнем оснащения – даже в базовой комплектации Acenta, предлагаемой здесь.

1,5-литровый трехцилиндровый двигатель может показаться слабым для автомобиля такого размера, но стоит помнить, что, как и в случае с Qashqai, колеса X-Trail приводятся в движение только электричеством. Это возможно благодаря системе e-Power от Nissan, которая использует бензиновый двигатель в качестве генератора для зарядки батареи, питающей электромотор. Это странная конструкция, но мы обнаружили, что переключение между электрическим и двигателем внутреннего сгорания происходит плавно, в отличие от некоторых полных гибридов или гибридных с возможностью подзарядки от конкурентов.