Автомобильное предложение дня: экономичный и семейный MGS9 — всего за £237 в месяц

- Вместительный семиместный SUV
- PHEV с запасом хода 63 мили на электротяге
- Всего £236.59 в месяц
В июле MGS9 уже становился нашим предложением дня. Тогда мы отмечали, сколько оснащения и пространства можно получить всего за £257 в месяц. Теперь стоимость аренды снизилась ещё сильнее — до впечатляющих £236.59.
Сервис Auto Express Buy A Car совместно с AA Lease предлагает большой MG по двухлетнему соглашению. Первоначальный платёж за 12 месяцев составляет £3,138.08, а ограничение годового пробега установлено на уровне 5,000.
Условия выглядят особенно выгодно при выборе первоначального платежа за шесть месяцев: это позволяет сократить сумму на старте более чем на £1,000. При этом ежемесячные расходы остаются вполне разумными и составляют £228.48.
Увеличение лимита пробега до 8,000 также не потребует значительных дополнительных затрат. Независимо от выбора первоначального платежа на шесть, девять или 12 месяцев, доплата составит менее £20 в месяц.
MGS9 действительно отличается крупными габаритами. Модель занимает вершину линейки британского бренда, принадлежащего китайской компании, и одновременно выступает его флагманом и семейным семиместным SUV.
В салоне достаточно места: второй ряд отличается большим запасом пространства, а на задних сиденьях смогут разместиться даже двое взрослых. При всех установленных сиденьях объём багажника составляет 332 литра.
Интерьер производит качественное впечатление, а уже в стандартное оснащение входит множество полезных функций. Версия Comfort получила передние сиденья с подогревом, панорамную открывающуюся крышу, атмосферную подсветку, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, электропривод двери багажника и камеру кругового обзора на 360 градусов.
За движение MGS9 отвечает экономичная подключаемая гибридная система. В её состав входят бензиновый двигатель объёмом 1.5 литра, электромотор и батарея ёмкостью 24.7kWh. Заявленный запас хода достигает 63 miles, а расход топлива — свыше 350mpg, если регулярно заряжать автомобиль. Совокупная мощность системы составляет чуть менее 300bhp.
Предложения Car Deal of the Day мы выбираем из собственной базы Auto Express Buy A Car. В ней собраны актуальные варианты от дилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.
На предложения распространяются правила и условия. Цены и доступность могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если это предложение перестанет действовать, другие выгодные варианты лизинга MGS9 можно найти на странице MGS9, где представлены предложения ведущих поставщиков.
Предложения для конкурентов MGS9
Skoda Kodiaq
Новый Skoda Kodiaq в наличии. Оплата наличными: £31,859. Средняя экономия: £8,315. Новый Skoda Kodiaq — настройте комплектацию.
KIA Sorento
Новый KIA Sorento в наличии. Оплата наличными: £39,991. Средняя экономия: £4,166. Новый KIA Sorento — настройте комплектацию.
Jaecoo 8
Новый Jaecoo 8 в наличии. Оплата наличными: £42,585. Средняя экономия: £2,915. Новый Jaecoo 8 — настройте комплектацию.