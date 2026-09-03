Автомобильное предложение дня: экономичный и семейный MGS9 — всего за £237 в месяц

Вместительный семиместный SUV

PHEV с запасом хода 63 мили на электротяге

Всего £236.59 в месяц

В июле MGS9 уже становился нашим предложением дня. Тогда мы отмечали, сколько оснащения и пространства можно получить всего за £257 в месяц. Теперь стоимость аренды снизилась ещё сильнее — до впечатляющих £236.59.

Сервис Auto Express Buy A Car совместно с AA Lease предлагает большой MG по двухлетнему соглашению. Первоначальный платёж за 12 месяцев составляет £3,138.08, а ограничение годового пробега установлено на уровне 5,000.

Условия выглядят особенно выгодно при выборе первоначального платежа за шесть месяцев: это позволяет сократить сумму на старте более чем на £1,000. При этом ежемесячные расходы остаются вполне разумными и составляют £228.48.

Увеличение лимита пробега до 8,000 также не потребует значительных дополнительных затрат. Независимо от выбора первоначального платежа на шесть, девять или 12 месяцев, доплата составит менее £20 в месяц.

MGS9 действительно отличается крупными габаритами. Модель занимает вершину линейки британского бренда, принадлежащего китайской компании, и одновременно выступает его флагманом и семейным семиместным SUV.

В салоне достаточно места: второй ряд отличается большим запасом пространства, а на задних сиденьях смогут разместиться даже двое взрослых. При всех установленных сиденьях объём багажника составляет 332 литра.

Интерьер производит качественное впечатление, а уже в стандартное оснащение входит множество полезных функций. Версия Comfort получила передние сиденья с подогревом, панорамную открывающуюся крышу, атмосферную подсветку, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, электропривод двери багажника и камеру кругового обзора на 360 градусов.

За движение MGS9 отвечает экономичная подключаемая гибридная система. В её состав входят бензиновый двигатель объёмом 1.5 литра, электромотор и батарея ёмкостью 24.7kWh. Заявленный запас хода достигает 63 miles, а расход топлива — свыше 350mpg, если регулярно заряжать автомобиль. Совокупная мощность системы составляет чуть менее 300bhp.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day мы выбираем из собственной базы Auto Express Buy A Car. В ней собраны актуальные варианты от дилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.

На предложения распространяются правила и условия. Цены и доступность могут измениться, а количество автомобилей ограничено. Если это предложение перестанет действовать, другие выгодные варианты лизинга MGS9 можно найти на странице MGS9, где представлены предложения ведущих поставщиков.

Предложения для конкурентов MGS9

Фото: autoexpress

Skoda Kodiaq

Новый Skoda Kodiaq в наличии. Оплата наличными: £31,859. Средняя экономия: £8,315. Новый Skoda Kodiaq — настройте комплектацию.

Фото: autoexpress

KIA Sorento

Новый KIA Sorento в наличии. Оплата наличными: £39,991. Средняя экономия: £4,166. Новый KIA Sorento — настройте комплектацию.

Фото: autoexpress

Jaecoo 8

Новый Jaecoo 8 в наличии. Оплата наличными: £42,585. Средняя экономия: £2,915. Новый Jaecoo 8 — настройте комплектацию.