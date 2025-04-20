Эксклюзивное предложение дня: MG3 Hybrid сочетает в себе эффективность и производительность всего за £216 в месяц

В прошлом году на рынок была выпущена текущая модель MG3, которая ознаменовала значительное улучшение по сравнению с предыдущей версией, предложив нам поистине отличного конкурента в супермини-сегменте. Нам так понравилась эта машина, что она стала обладателем нашей награды Affordable Hybrid Car of the Year в 2024 году, обойдя таких гигантов, как Honda Civic и Dacia Jogger. MG3 можно приобрести в не гибридной версии на бензине, но именно гибридная версия, ставшая победителем, предлагается в этом выгодном предложении.

Мы нашли четырехлетнее соглашение на личную аренду автомобиля на сервисе Auto Express Find a Car через VIPGateway.co.uk, которое позволит вам получить MG3 всего за £216 в месяц. Первоначальный взнос составляет разумные £2,943, а годовое ограничение пробега - 5 000 миль, но его можно увеличить за дополнительную плату.

Следует отметить, что хотя это предложение рассчитано на четыре года, вам не нужно беспокоиться о стандартной трехлетней гарантии, потому что MG3 Hybrid поставляется с огромной семилетней или 80 000-мильной гарантией от производителя.

В новом MG3 много понравится, особенно в гибридной комплектации. 1.5-литровая бензиновая гибридная силовая установка очень эффективна, с заявленным средним расходом топлива 64.2 миль на галлон, и довольно экологична, потому что выбрасывает всего 100 г/км CO2. Вас может удивить то, что мощность его двигателя также составляет 194 л.с., что идентично Renaultsport Clio 197. Динамика вождения подтверждает мощный двигатель, а комфорт и сглаженность хода противоречат его статусу супермини.

Эта модель, которую мы нашли, является базовой версией SE, но в ней есть все необходимое оборудование для маленького автомобиля. Здесь есть 10.25-дюймовый центральный сенсорный дисплей, семидюймовый дисплей водителя, автоматический кондиционер, адаптивный круиз-контроль, выбор режимов вождения и камера заднего вида. Также есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, если стандартная навигация не устраивает.

Фото: autoexpress

Выбор сделанных нами сделок дня в автомобилях берется из нашего собственного сервиса Auto Express Find A Car, который включает лучшие текущие предложения от автодилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, а цены и предложения могут изменяться и ограничены по количеству. Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу MG3 у ведущих поставщиков на нашей странице MG3...

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