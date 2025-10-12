Выгодное предложение дня: успейте забрать Mazda CX-60 всего за £280 в месяц, пока автомобили еще есть в наличии

Компания Mazda вновь привлекает внимание автолюбителей, представив выгодные условия лизинга для своей модели CX-60. Этот среднеразмерный кроссовер, оснащённый современной гибридной установкой с возможностью подзарядки от электросети, сочетает в себе инженерную надёжность, высокое качество отделки салона и просторный багажник.

Mazda CX-60 позиционируется в сегменте премиальных внедорожников и становится достойным конкурентом таким моделям, как BMW X3 и Audi Q5. Внутреннее оформление модели не уступает по уровню исполнения, а благодаря продуманной гибридной системе автомобиль способен преодолеть до 39 миль на чисто электрической тяге, что подтверждено официальными тестами WLTP.

В рамках специального предложения, доступного через сервис Buy A Car, компания Leasing Options организует двухлетний лизинг данной модели. Ежемесячный платёж по контракту составляет £280.76 при первоначальном взносе в размере £3,719. Базовое ограничение по пробегу установлено на уровне 5,000 миль в год, однако этот лимит можно увеличить за дополнительную плату.

Покупателям предлагается версия Exclusive Line, являющаяся стартовой комплектацией в линейке CX-60. Несмотря на это, автомобиль уже оснащён кожаными сиденьями, легкосплавными дисками диаметром 18 дюймов, а также мультимедийной системой с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, навигацией и поддержкой беспроводных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.