Выгодное предложение дня: «Hyundai Kona Electric» — корейский электрокар всего за 275 фунтов в месяц

Автомобиль Hyundai Kona Electric стал героем рубрики "Сделка дня" от Auto Express. Теперь электрокроссовер можно оформить в лизинг по цене всего £273,77 в месяц через сервис Buy A Car. Такое предложение позволит поклонникам корейских трендов сэкономить на покупке современного электрического автомобиля.

Условия сделки, предоставленной компанией VIP Gateway, предусматривают аренду Hyundai Kona Electric Advance на срок четыре года. Годовой лимит пробега составляет 5 000 миль, а первоначальный взнос равен £3 655,21.

Для тех, кто предпочитает большую свободу передвижения, есть возможность увеличить лимит до 8 000 миль в год и снизить первоначальный платеж до £2 294,48. В этом случае ежемесячный платеж составит £320,75, а итоговая сумма за четыре года — £17 369,64. Это выгоднее, чем потеря стоимости при покупке Hyundai Kona Electric за три года владения.

Электрокроссовер оснащён аккумулятором ёмкостью 65,4 кВт⋅ч, что обеспечивает запас хода до 314 миль по официальному циклу WLTP. Электромотор мощностью 215 л.с. позволяет разогнаться с 0 до 62 миль/ч за 7,8 секунды.

Комплектация Kona Electric Advance включает все необходимые опции для семейного автомобиля. В стандартное оснащение входят две 12,3-дюймовые цифровые панели, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, климат-контроль с двумя зонами, датчики парковки спереди и сзади, а также камера заднего вида. Тепловой насос помогает приблизиться к заявленному запасу хода даже в холодное время года.

Все предложения для рубрики "Сделка дня" отбираются из эксклюзивных вариантов сервиса Auto Express Buy A Car, который включает актуальные предложения ведущих дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

Следует учитывать, что условия сделки могут меняться, а количество автомобилей ограничено. После окончания действия текущего предложения всегда можно ознакомиться с актуальными лизинговыми вариантами Hyundai Kona на соответствующей странице.

Кроме Hyundai Kona, на рынке представлены выгодные предложения на конкурирующие модели. Например, Nissan Juke доступен по цене £23 279 со средней экономией £4 765.

Модель Ford Puma представлена по цене £25 229, а средняя выгода составляет £2 230.

Также доступна новинка Vauxhall Frontera стоимостью £22 697, с возможностью сэкономить в среднем £2 361.