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Спецпредложение дня: острые ощущения от хэтчбека в форме внедорожника? Это будет Volkswagen T-Roc R

T-Roc R: мощность 296 л.с., Black Edition, выгодное предложение всего за £316,45 в месяц. Выберите SUV с огоньковой мощностью!
РедакцияР
Редакция
30.04.2025, 19:21·2 мин
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Фото: autoexpress

Модель T-Roc R от Volkswagen, предлагающая мощность впечатляющих 296 л.с., пользуется заслуженным признанием в категории горячих хэтчбеков, однако что делать, если вы хотите все преимущества внедорожника с аналогичной мощностью? В этом случае всегда можно обратить взор на T-Roc R.

Обычно более дорогой высокий внедорожник T-Roc R сейчас доступен по привлекательной цене, как показывает наша сделка дня. Вы можете стать обладателем версии T-Roc R верхнего уровня всего за £316.45 в месяц – на £34 дешевле, чем Golf.

Это предложение от VIPGateway через сервис Auto Express Find a Car действует на протяжении трех лет и требует разумного первоначального взноса в размере £4,058.41. Лимит пробега составляет 5 000 миль в год, но если вы хотите увеличить его до 8 000 миль, вам придется заплатить всего лишь дополнительные £15.73 в месяц.

Поскольку это автомобиль с высокой производительностью, вполне вероятно, что вы соблазнитесь потратить немного больше, чтобы сделать именно это – и вы не останетесь разочарованы. Как неудивительно, T-Roc R разделяет те же основы, что и Golf R, включая умную систему полного привода и мощный двигатель, хоть и немного менее мощный.

Источник

Volkswagen (186)Volkswagen T-Roc (1)

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