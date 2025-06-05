"Автомобильный сделка дня: гибридный Honda Jazz – музыка для наших ушей всего за £200 в месяц"

Невероятно экономичная гибридная силовая установка

Просторный интерьер; Magic Seats

Только £200.03 в месяц

Мы рискнем заявить, что Honda Jazz - самый разумный супермини, который можно купить за свои деньги. Проблема в том, что его эффективный гибридный двигатель, стильный интерьер, высококачественная отделка и уважаемый характер обходятся дорого. До сих пор.

Исследуя сервис Auto Express Find a Car, мы обнаружили, что VIPGateway.co.uk предлагает рассудительный Jazz за три пенса больше £200 в месяц, наконец, выставляя его на уровне Renault Clio, Skoda Fabia и Volkswagen Polo.

Это двухлетнее предложение требует начального платежа в размере £2,750.33, а пробег ограничен 5,000 в год. Однако его можно увеличить до 8,000 в год за немного меньше £14.50 в месяц.

В центре Jazz находится его невероятно экономичная гибридная силовая установка. Она соединяет 1,5-литровый бензиновый двигатель с двумя электрическими моторами, что позволяет проехать большее расстояние на электроэнергии, чем у многих конкурентов. Неудивительно, что экономия топлива впечатляет - более 62 миль на галлон, а 120 л.с. делают автомобиль быстрым и проворным, особенно в городе.

С годами каждое поколение Jazz унижало своих конкурентов большим внутренним пространством. То же самое относится и к текущему автомобилю - его высокие окна обеспечивают отличную видимость, а интерьер усеян многочисленными ящиками.

Венец творения, однако, - это знаменитые Magic Seats, которые позволяют складывать задние сиденья, чтобы легко перевозить неуклюжие предметы.

За £200 в месяц вы могли бы ожидать модель с минимальной комплектацией, но это не так. Здесь вы получите Jazz в комплектации Advance, поэтому такие вещи, как подогрев передних сидений и руля, беспроводной Apple CarPlay, девятидюймовый сенсорный экран и 16-дюймовые легкосплавные диски, поставляются в стандартной комплектации.

Сделанные нами выборы автомобилей дня берутся из нашего собственного сервиса Auto Express Find A Car deals, который включает лучшие текущие предложения от дилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, а цены и предложения могут изменяться и ограничены по наличию. Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Honda Jazz от ведущих поставщиков на нашей странице центра Honda Jazz.

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Фото: autoexpress

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