Выгодное автопредложение дня: «Почувствуйте дух ретро с Renault 4 всего за 146 фунтов в месяц»

Renault 4 вновь обращает на себя внимание автолюбителей благодаря выгодному предложению: электромобиль можно взять в лизинг всего за £146.46 в месяц. Это не ошибка — именно такая сумма фигурирует в новом предложении от Embrace Leasing, доступном через сервис Auto Express Buy A Car.

Модель Renault 4, появившаяся на рынке летом прошлого года, с момента своего запуска считается одной из самых привлекательных по цене среди электрических кроссоверов. Новый лизинговый тариф делает эту машину еще доступнее для широкого круга покупателей.

Чтобы воспользоваться двухлетним лизингом, потребуется первоначальный взнос в размере £2,115.52. Годовой лимит пробега составит 5,000 миль, однако его можно увеличить до 8,000 миль всего за дополнительные £12.28 в месяц.

Если сумма первого взноса кажется слишком высокой, предусмотрен альтернативный вариант: при внесении девяти платежей первоначальный взнос составит £1,799.71, а ежемесячный платеж — £160.19.

Независимо от выбранных условий, водитель получает один из самых стильных и современных компактных электрокроссоверов на рынке.

В базовой комплектации Evolution+ автомобиль оснащается 18-дюймовыми колесами, современной мультимедийной системой на базе Google и бесплатной металлической окраской кузова — в данном случае это эффектный Carmin Red.

Главной технической особенностью Renault 4 стала батарея емкостью 52 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 247 миль. Зарядить аккумулятор с 10 до 80 процентов можно примерно за 30 минут.

Модель отличается отличной управляемостью и возможностью движения в режиме одной педали, что особенно удобно в городской среде. Просторный салон и багажник объемом 339 литров делают машину практичной для повседневного использования.



Все предложения дня отбираются редакцией Auto Express Buy A Car из актуальных предложений дилеров и лизинговых компаний Великобритании. Условия и стоимость могут изменяться, а количество автомобилей ограничено. Если акция закончится, найти другие выгодные предложения на Renault 4 можно на специальной странице модели.

Fiat 600: новая машина в наличии, цена от £22,331, средняя экономия — £3,339.



MG Motor UK MG4: новая машина в наличии, цена от £22,496, средняя экономия — £7,799.



Volvo Ex30: новая машина в наличии, цена от £31,560, средняя экономия — £1,500.