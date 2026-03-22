Выгодное предложение дня: арендуйте Tesla Model 3 всего за £265 в месяц и забудьте о высоких ценах на бензин

В условиях продолжающегося роста цен на топливо и нестабильности рынка энергоресурсов, электромобили становятся всё более привлекательными для автолюбителей. Сегодняшнее специальное предложение касается именно такого транспорта: Tesla Model 3 доступна по цене от £265 в месяц при оформлении через сервис Auto Express Buy A Car.

Данная лизинговая программа от Tesla UK Leasing позволяет получить новый Tesla Model 3 RWD Standard за £265.58 ежемесячно. Соглашение рассчитано на два года и предусматривает лимит 8 000 миль в год. При этом потребуется первоначальный взнос в размере £3,186.96, что эквивалентно оплате за 12 месяцев вперёд.

Для тех, кто предпочитает меньший начальный платеж, предусмотрена альтернатива: внеся £1,950.78 (шесть месяцев вперёд), ежемесячная сумма увеличится лишь до чуть более чем £325. Эта сумма сопоставима с лизингом бензинового Volkswagen Golf, что делает предложение Tesla особенно интересным.

Экономия на эксплуатации также впечатляет. В то время как бензин дорожает, средняя стоимость ночной электроэнергии для домашних зарядок составляет всего 8–10 пенсов за киловатт-час. Полная зарядка батареи Tesla обойдётся примерно в £6, а запас хода в 332 мили по WLTP позволит снизить расходы до двух пенсов за милю.

Кроме того, владельцы получают полный доступ к сети фирменных Supercharger от Tesla, что делает дальние поездки ещё более удобными.

Несмотря на то что речь идёт о самой доступной версии Model 3, комплектация автомобиля остаётся на высоком уровне. В оснащение входят большой центральный сенсорный дисплей, отделка салона с элементами из искусственной кожи, подогрев передних сидений, адаптивный круиз-контроль и система кругового обзора с камерами.

Все предложения в рамках акции «Сделка дня» формируются на основе собственного сервиса Auto Express Buy A Car, который объединяет наиболее выгодные предложения от автосалонов и лизинговых компаний по всей Великобритании.

Стоит учитывать, что условия и стоимость могут меняться, а количество автомобилей ограничено. Если это предложение потеряет актуальность, больше выгодных лизинговых вариантов для Tesla Model 3 можно найти на тематической странице Auto Express.

