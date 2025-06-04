Сделка дня: большой Nissan Qashqai дешевле, чем маленький Nissan Juke

Ниссан Qashqai – это образец внедорожника для многих британцев, и неудивительно со сделками вроде этой.

Через сервис Auto Express Find a Car, VIPGateway.co.uk предлагает британский семейный автомобиль за символические £170.95 – это отличное предложение, но дело становится еще лучше.

За эту цену Qashqai в настоящее время дешевле своего младшего брата Juke примерно на £15 в месяц. Так что здесь больше места внутри и больше мощности за меньшие деньги.

Чтобы начать действовать, вам придется выложить совсем умеренные £2,312.41, и это двухлетнее предложение с ограничением в 5 000 миль в год. Увеличение этого до 8 000 обойдется вам чуть менее чем на £14 в месяц, если вам это понадобится.

Естественно, за такие деньги вы не получите роскошную модель высшего класса. Тем не менее, этот Acenta Premium имеет все необходимое и даже больше, включая такие функции, как сенсорный дисплей 12.3 дюйма с беспроводным Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида с парковочными датчиками, LED-фары и двухзонный климат-контроль, которые идут в стандартной комплектации.

Этот бюджетный Qashqai оснащен одним из эффективных бензиновых мягких гибридных двигателей Nissan объемом 1,3 литра. С 138 л.с. и 240 Нм крутящего момента он проявляет себя достаточно хорошо, а шестиступенчатая механическая коробка передач приятна в использовании. Также это легкий в управлении автомобиль, который чувствует себя безопасно и предсказуемо на дороге.

Интерьер последнего Qashqai создает впечатление надежно собранного, к тому же за рулем легко находить удобное положение. Внутреннее пространство отлично, с широко открывающимися задними дверями, что делает погрузку детей и всего их имущества немного легче, а багажное отделение великолепно – 504 литра.

Выбор сделки дня, который мы делаем, берется из нашего собственного сервиса Auto Express Find A Car, который включает лучшие текущие предложения от дилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, а цены и предложения могут изменяться и иметь ограниченную доступность. Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Nissan Qashqai у ведущих поставщиков на нашей странице-хабе Nissan Qashqai...

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