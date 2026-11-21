Просторный салон и хорошее оснащение

Запас хода 273 мили

Предложение всего за £264 в месяц

А что, если электрический семейный SUV можно приобрести по той же цене, что и самый продаваемый автомобиль в Великобритании? Сейчас Ford Explorer доступен для лизинга через сервис Auto Express Buy a Car всего за £264.14 в месяц — это лишь на £1 больше, чем начальная версия бензинового Ford Puma при сопоставимых условиях договора.

Предложение от Allen Leasing позволяет получить Ford Explorer Style на срок четыре года с годовым лимитом пробега 6,000 миль. Как и в большинстве лизинговых программ, потребуется первоначальный взнос. В данном случае он составляет £3,408.48, а общая стоимость договора достигает £15,823.06. При стартовой цене Explorer от £32,685 и прогнозируемой, по оценке экспертов CapHPI, остаточной стоимости £13,350 после четырёх лет эксплуатации и 20,000 миль пробега это предложение оказывается на несколько тысяч дешевле покупки автомобиля за полную стоимость.

Впрочем, годовой лимит в 6,000 миль подойдёт не всем, а первоначальный взнос может оказаться слишком высоким. Его можно уменьшить до суммы, эквивалентной шести месяцам, вместо 12, одновременно увеличив пробег до 8,000 миль. Средний британский автомобилист проезжает 7,100 миль в год. При оформлении через Carwow Leasey Ford Explorer обойдётся в £308.84 в месяц на протяжении четырёх лет, а первоначальный взнос составит £2,148.04. Allen Leasing также предлагает аналогичные условия, однако в этом случае стоимость заметно выше — £404.11 в месяц при первоначальном взносе £2,663.46.

Ford Explorer Style — базовая версия в линейке, однако её оснащение достаточно широкое. В стандартную комплектацию входят 14.6-дюймовый сенсорный экран в стиле ipad с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон и камера заднего вида.

Автомобиль оснащён аккумулятором ёмкостью 58kWh (net). По данным Ford, Explorer Style способен проехать до 273 миль на одном заряде, а благодаря мощности 190bhp разгон от 0 до 62mph занимает восемь секунд. При зарядке дома по обычному ночному тарифу на электроэнергию для электромобилей, составляющему 8p за kWh, полная зарядка обойдётся всего в £4.64.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний со всей Великобритании.

Предложение действует на определённых условиях, а цены и доступность могут измениться. Если оно завершится, другие выгодные варианты лизинга Ford Explorer можно найти на странице Ford Explorer, где представлены предложения ведущих поставщиков.

Предложения на автомобили, конкурирующие с Ford Explorer

Фото: autoexpress

Skoda Enyaq

Новая Skoda Enyaq в наличии. Цена при оплате наличными — £34,524. Средняя экономия — £4,072. Новая Skoda Enyaq — настроить комплектацию.

Фото: autoexpress

KIA EV6

Новая KIA EV6 в наличии. Цена при оплате наличными — £41,156. Средняя экономия — £5,206. Новая KIA EV6 — настроить комплектацию.