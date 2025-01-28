Спецпредложение дня: за £366 в месяц вы не пожалеете о выборе Polestar 4

Новый Polestar 4 – автомобиль, который часто описывают как "машину без заднего окна", но в этом купе-SUV есть гораздо больше, чем простое отсутствие стекла на задней части.

Шведский производитель Polestar смотрит вперед и пытается соблазнить покупателей Porsche и Tesla. Но все это передовое оформление, кажется, не обязательно должно стоить целое состояние.

Просматривая сервис Find a Car от Auto Express, мы наткнулись на предложение по новейшей модели Polestar, которое обязательно заинтересует тех, кто в настоящее время рассматривает премиальный электрический автомобиль.

Компания Lease4Less предлагает купе-SUV всего за £365.88 в месяц после первого платежа в размере £4,690.56. Сделка рассчитана на 36 месяцев с ограничением пробега 5,000 миль в год, но за небольшую доплату в £27.50 в месяц можно увеличить этот лимит до более гибких 8,000 миль.

В настоящее время доступно только две версии 4 – Long Range Single Motor и Long Range Dual Motor. Это предложение касается первой версии, которая обещает дальность хода 385 миль благодаря аккумулятору емкостью 94кВтч. Что касается времени зарядки, максимальная скорость зарядки 200кВт позволяет зарядить от 10 до 80 процентов за около 30 минут.