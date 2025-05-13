Скидка дня на автомобиль: Желаете небольшой внедорожник за меньше чем £200 в месяц? Посмотрите Citroen C3 Aircross.

В автомобильной индустрии Citroen представляет одну из самых свежих линеек моделей, и Citroen C3 Aircross - одна из последних, появившихся в Великобритании. Этот компактный внедорожник заявляет о своей привлекательной цене, поэтому неудивительно, что несмотря на свою новизну, появилось множество заманчивых предложений по лизингу.

Через сервис Auto Express Find a Car, VIPGateway.co.uk предлагает компактный Citroen C3 Aircross за немногим менее £200 в месяц. Для начала действия договора на два года требуется небольшой первоначальный взнос в размере £2,747.88, а годовой пробег ограничивается 5,000 милями.

Вы можете увеличить этот лимит до 8,000 миль в год за дополнительные £10.26 в месяц. Или, если вам иногда приходится перевозить двух дополнительных пассажиров, семиместная версия доступна за £213.51 в месяц при тех же условиях 5,000 миль, или - за дополнительные десять фунтов в месяц - 8,000 миль в год.

Независимо от того, сколько мест вы хотите видеть в своем C3 Aircross, вы получите модель Plus начального уровня. Но не переживайте, потому что Citroen предлагает множество опций в комплектации: 17-дюймовые легкосплавные диски, LED-фары, атмосферное освещение, крышные рейлинги и сенсорный экран 10.25 дюйма с поддержкой подключения телефонов Apple CarPlay и Android Auto - все это поставляется в стандартной комплектации.