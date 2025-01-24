Лучшее предложение дня: Cupra Tavascan сочетает в себе стиль и производительность за £296 в месяц

Компания Cupra находится во власти Volkswagen Group и становится одним из самых интересных брендов. Модели, такие как полностью электрический Tavascan, подтверждают стремление марки к премиум-классу и спортивности, и стоимость владения этим автомобилем может оказаться даже ниже ожидаемой.

Используя сервис Auto Express Find a Car, было обнаружено, что Xcite Car Leasing Cupra предлагает Tavascan по цене чуть более £296.24 в месяц. Сначала необходимо оплатить £3,824.93, предложение действует на 24 месяца и ограничено пробегом в 5,000 миль в год. Однако, при необходимости, можно удвоить лимит пробега за дополнительные £13.14 в месяц.

Это предложение относится к модели V1, но несмотря на это, автомобиль оборудован всеми необходимыми функциями. В стандартной комплектации V1 имеет LED-фары, светодиодную заднюю оптику с подсветкой логотипа Cupra, приветственную подсветку с проекцией логотипа, бесключевой электрический багажник, 15-дюймовый информационно-развлекательный экран с навигацией и подключенными сервисами, беспроводную зарядку и подключение смартфона, атмосферное освещение, подогреваемый руль и спортивные передние сиденья.

Все Tavascan оснащены одинаковым аккумулятором ёмкостью 77 кВтч, и модель V1 обладает самым дальним запасом хода в 323 мили. Скорость быстрой зарядки постоянного тока 135 кВт может показаться несколько низкой, но достаточна для зарядки батареи с 10 до 80 процентов за примерно 30 минут. Двигатель мощностью 282 л.с. приводит задние колеса, помогая автомобилю разгоняться до 62 миль в час за очень быстрые 6.8 секунды.

Большая часть подвески автомобиля разделяется с другими электромобилями Volkswagen Group, но Tavascan отличается своим характером вождения. Например, он более маневрен, чем Skoda Enyaq Coupé, а более жесткое, тяжелое рулевое управление придает Cupra более спортивный характер. Однако Tavascan все равно обладает прекрасными, изысканными характеристиками вождения и является отличным круизером на дальние расстояния.

Главная причина, по которой вы, вероятно, рассмотрите Tavascan, - это стиль. Этот купе-SUV имеет очень характерный внешний вид, который помогает ему выделиться среди конкурентов.

Выбор автомобиля дня, который мы делаем, основан на нашем собственном сервисе Auto Express Find a Car, включающем лучшие текущие предложения от дилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, цены и предложения могут изменяться и иметь ограниченную доступность. Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Cupra Tavascan у ведущих поставщиков на нашей странице с предложениями по Cupra Tavascan...

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