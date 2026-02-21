Выгодное предложение дня: просторный и комфортный Citroen e-C3 Aircross всего за £118 в месяц

Citroen e-C3 Aircross в максимальной комплектации Max стал доступен для аренды на особенно выгодных условиях. Новый электрокроссовер, ориентированный на комфорт, теперь можно арендовать всего за £118 в месяц при первоначальном взносе £1,423.

Ранее портал Auto Express отмечал Citroen C3 Aircross как выгодное предложение дня благодаря цене £162 в месяц. Однако нынешнее предложение превосходит предыдущие условия, делая электроверсию автомобиля еще более доступной.

Двухлетний лизинг Citroen e-C3 Aircross Standard Range Max реализуется через сервис DreamLease, сотрудничающий с Auto Express Buy A Car. При этом первоначальный платёж эквивалентен 12 ежемесячным выплатам. Для тех, кто предпочитает меньшие стартовые расходы, существует возможность снизить первый платёж до суммы одного месячного взноса, увеличив при этом ежемесячные оплаты до £176. В таком случае и стартовый платеж составит £176.

Стандартное предложение также включает лимит пробега 5,000 миль в год, что подойдёт тем, кто преимущественно передвигается по городу. Для водителей, которым требуется больший пробег, предусмотрена возможность увеличить лимит до 8,000 миль за дополнительную плату £10 в месяц. Даже при максимальном увеличении до 10,000 миль ежемесячный платёж составит всего £135.