Сделка дня: семиместный гибрид Chery Tiggo 8 - по цене супермини

Семь мест и богатое оснащение

Запас хода на электротяге — 56 miles

Всего £216.25 в месяц

Если £234 в месяц казались вам выгодной ценой за вместительный Chery Tiggo 8, то теперь есть ещё более привлекательное предложение. Стоимость лизинга снизилась до £216 в месяц, благодаря чему семиместный подключаемый гибридный SUV можно приобрести по цене супермини.

Через сервис Auto Express Buy A Car дилер Chery Evans Halshaw предлагает семейный автомобиль из Китая по двухлетнему договору. Первоначальный платёж составляет £2,834.95, а годовой пробег ограничен 5,000 милями.

Если вместо стандартного первоначального платежа за 12 месяцев выбрать вариант на 9 месяцев, сумма авансовой выплаты снизится примерно на £500. При этом ежемесячный платёж вырастет лишь до £237.51. Увеличить ограничение пробега до 8,000 миль в год можно менее чем за £15 в месяц — как при первоначальном платеже за 9 месяцев, так и при варианте на 12 месяцев.

Семиместные автомобили редко предлагаются по такой цене, а подключаемые гибриды — тем более. Chery Tiggo 8 может помочь существенно сократить расходы при наличии доступа к зарядке: его аккумулятор ёмкостью 18.3kWh обеспечивает 56 miles движения исключительно на электротяге.

Аккумулятор и электромотор работают вместе с бензиновым двигателем объёмом 1.5 литра. Совокупный запас хода достигает 745 миль, а заявленный расход топлива превышает 200mpg.

Предложение распространяется на начальную комплектацию Aspire, однако даже она отличается богатым оснащением. В стандартное оборудование входят 19-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары и задние фонари, электрическое кресло водителя с шестью регулировками, беспроводная зарядка телефона, поддержка подключения смартфона и панорамная камера кругового обзора с углом 540 градусов.

Tiggo 8 отличается современным дизайном и обеспечивает комфортное, спокойное вождение. В обычных условиях это достойный вариант для покупателей с ограниченным бюджетом, а при такой стоимости автомобиль выглядит особенно выгодно.

Фото: autoexpress

Предложения Car Deal of the Day отбираются из собственного сервиса Auto Express Buy A Car. В нём собраны актуальные варианты от автомобильных дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.