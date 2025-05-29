Автомобильный суперпредложение дня: недорого и весело с Citroen C3 – менее чем за £180 в месяц

Компания Citroen давно известна как производитель комфортабельных автомобилей, хорошо оснащенных и по разумной цене. И нигде это не проявляется ярче, чем в новом супермини C3.

Доступный с бензиновым и электрическим двигателями, он не является самым замечательным маленьким автомобилем. Однако он предлагает многое покупателям малолитражек, сохраняя при этом свой характер.

Через сервис Auto Express Find A Car компания Lease4Less предлагает этот крошечный Citroen за такие же крошечные £179.99 в месяц. Это двухлетнее предложение, требующее внесения £2,759.88 в качестве первоначального взноса.

Пробег ограничен 5,000 миль в год, но если вам кажется, что это недостаточно, то его можно увеличить до 8,000 миль в год за дополнительные £10 в месяц.

Это предложение позволяет вам получить C3 в комплектации Plus, включающей 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски, светодиодные фары, сенсорный экран 10.25 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Помимо этого, бесплатным цветом является детский голубой с ретро-белой крышей.

Под капотом вы найдете один из привычных бензиновых трехцилиндровых двигателей Citroen объемом 1,2 литра. С его 99 л.с. этот автомобиль не является самым быстрым в своем классе, но все еще вполне приемлем, разгоняясь до 100 км/ч за 10.6 секунды. Здесь главное - экономия топлива, ведь заявленный расход топлива составляет 52 мили на галлон.

Citroen не называет новый C3 супермини, и не считает его кроссовером. Но нет сомнений в том, что у него есть стиль мини-внедорожника благодаря массивным бамперам и поднятой посадке.

Салон - это стильное место. Приборная панель имеет интересный дизайн, и здесь используется множество различных материалов. Наилучшими особенностями являются удобные сиденья, высоко расположенные приборы и маленькое рулевое колесо.

Выбранные нами Автомобильные Сделки Дня берутся из нашего собственного сервиса Auto Express Find A Car, который включает лучшие текущие предложения от автодилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Применяются условия, цены и предложения могут изменяться, и они ограничены по наличию. Если это предложение истекло, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Citroen C3 у ведущих поставщиков на нашей странице Citroen C3.

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