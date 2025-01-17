Кар-дил дня: Дачия Джоггер - удобный автомобиль для семьи всего за £236 в месяц

Несмотря на странное название, Dacia Jogger доказывает, что румынский бренд по-прежнему понимает, чего хотят покупатели автомобилей для семьи. Он очень просторен, имеет семь мест, легко управлять и стоит дешевле чем картошка. Не удивительно, что мы назвали его Легковой автомобиль года 2022 и 2023.

И это действительно легко для вашего кошелька, как показывает эта Сделка дня. Через сервис Auto Express Find a Car, Willow Leasing Dacia предлагает Jogger за чрезвычайно разумные £235.27 в месяц на три года.

Конечно, нужно будет раскошелиться на первоначальный взнос – в данном случае это £3,121.24 – и сделка ограничена 5,000 милями в год. Нужно больше? Можно удвоить эту цифру до 10,000 в год за всего лишь £14 в месяц.

Было время, когда владение Dacia действительно означало передвижение на ничтожных средствах, но это уже не так. Хотя эта сделка предназначена для базовой модели Essential, она имеет функции, которые далеки от элементарных.

В комплекте идут кондиционер, круиз-контроль, ограничитель скорости и датчики парковки сзади, которые помогут легко припарковать Jogger на парковке супермаркета. Есть также удобный держатель, чтобы подключить смартфон и использовать его в качестве информационно-развлекательной системы автомобиля благодаря удобному приложению Dacia.