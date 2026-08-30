Автомобиль дня: BYD Seal 6 Touring предлагает максимум возможностей всего за 215 фунтов в месяц

Гибридная эффективность и способность перевозить грузы

Очень богатое оснащение

Всего £214.80 в месяц

Если идея SUV вас не привлекает, но вам нужен экономичный семейный автомобиль, сегодняшнее предложение может оказаться подходящим вариантом. BYD Seal 6 — это универсал с подключаемой гибридной силовой установкой и ощущением премиальности, доступный всего за £215 в месяц через сервис Auto Express Buy A Car.

Предложение от AA Lease позволяет взять BYD Seal 6 Comfort в двухлетнюю аренду. Ежемесячный платёж составляет £214.80 после первоначального взноса в размере £2,876.60. За весь срок аренды при годовом пробеге 5,000 миль автомобиль обойдётся в £7,817. Это менее половины суммы, которую, по оценкам специалистов по оценке автомобилей, BYD потеряет в цене за тот же период и при таком же пробеге.

Если вы планируете пользоваться автомобилем дольше и проезжать больше, условия можно изменить. При увеличении срока договора до трёх лет и годового пробега до 8,000 миль ежемесячный платёж по-прежнему останется на разумном уровне — £286.74. С учётом пересмотренного первоначального взноса в размере £3,788.88 трёхлетняя аренда с пробегом 24,000 миль обойдётся всего в £13,824.78. И снова эта сумма значительно ниже стоимости покупки автомобиля или его финансирования.