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Самая выгодное предложение дня: роскошный внедорожник BMW по необычно низкой цене

BMW X7: роскошный SUV с дизельным двигателем за £735 в месяц. Переходите на новый уровень комфорта и практичности с этим элегантным автомобилем от BMW.
РедакцияР
Редакция
27.04.2025, 12:21·2 мин
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Фото: autoexpress

Седан BMW 7 Series долгое время был самым роскошным автомобилем марки, но теперь у вас есть интересная и привлекательная альтернатива в виде внедорожника BMW X7. Модель, представленная здесь, имеет отделку xDrive40d M Sport, с ценой почти £100,000.

Однако, предлагаемый на двухлетний личный контрактный арендный договор на сервисе Auto Express Find a Car через VIPGateway, X7 может быть у вас за £735 в месяц. Есть первоначальный взнос в размере £9,169 и ограничение пробега 5,000 миль в год, но за дополнительные £41 в месяц вы можете увеличить его до 10,000 миль.

Хотя это значительно выходит за рамки ценового диапазона наших обычных предложений дня, это все равно является заметно выгодной сделкой для этого класса автомобилей.

Как и следовало ожидать от модели в вершине линейки BMW в сегменте внедорожников, X7 поставляется с обилием оборудования. Зайдя внутрь, вы найдете панорамный стеклянный люк, четырехзонный автоматический климат-контроль, беспроводное зарядное устройство для смартфона и 16-динамиковую аудиосистему Harman Kardon.

Также здесь множество роскошных штрихов, таких как безрамочное внутреннее зеркало, отделка потолка из Alcantara, обивка сидений из кожи Merino, двери с мягким закрыванием и акустические стекла, что действительно помогает выделить X7 из общей массы.

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