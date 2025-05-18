Спецпредложение на автомобиль: Vauxhall Grandland для крупных парней дешевле, чем его младший брат Mokka

Просторный, стильный кроссовер

Большой багажник на 550 литров и запас хода 323 мили

Только £188 в месяц

Да-да, вы все правильно прочитали... прямо сейчас вы можете приобрести очень просторный и полностью электрический Vauxhall Grandland всего за £188 в месяц через сервис Auto Express Find A Car.

То, что делает эту цену еще более удивительной, это то, что она на самом деле более доступна, чем любые другие предложения, доступные в настоящее время для более маленького Vauxhall Mokka.

Итак, для тех, кто ценит каждый пенни, вот что вам нужно знать: эта цена действительна для двухлетнего лизинга на Vauxhall Grandland Electric, предлагаемого Leasing Options. Для его заключения потребуется всего лишь £2,615 в качестве первоначального взноса, за которым последуют ежемесячные платежи в размере £188. (Самый дешевый Mokka, который мы смогли найти, стоит £190 в месяц).

Это предложение включает годовое ограничение по пробегу в размере 5,000 миль в год, что должно быть достаточно для поездок на работу или школьных маршрутов. Однако, если вы проезжаете около 8,000 миль в год, увеличение лимита стоит всего лишь дополнительных £37 в месяц.

Фото: autoexpress

Можете подумать, что семейный кроссовер за менее чем £200 в месяц оснащен довольно базовым оборудованием. Но это не так: в комплектации среднего уровня GS, Grandland Electric оснащен 19-дюймовыми алмазно-резанными колесами, адаптивными LED-фарами, сенсорным экраном 16 дюймов, беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, беспроводным зарядным устройством для телефона, электрическим багажником и даже адаптивным круиз-контролем.

Grandland Electric не работает на маленьком аккумуляторе и не имеет маленького запаса хода. Полностью заряженный аккумулятор емкостью 73 кВтч в этой модели достаточен для преодоления до 323 миль. На дороге этот большой Vauxhall легко и спокойно управляется, особенно на автомагистралях, в то время как просторный интерьер предлагает много места для хранения для семьи и друзей, которые могут сложить много вещей в 550-литровый багажник.

Выбор сделанных сделок дня по автомобилям мы делаем на основе нашего собственного сервиса Auto Express Find A Car, который включает лучшие текущие предложения от автодилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Действуют условия, цены и предложения могут изменяться и ограничены по количеству. Если это предложение истечет, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Vauxhall Grandland Electric у ведущих поставщиков на нашей странице-хабе Vauxhall Grandland Electric.

Сделки на конкурентов Vauxhall Grandland

Фото: autoexpress

Nissan Ariya

Новый Nissan AriyaОт £341 в месяц**

Фото: autoexpress

KIA Sportage

Новый KIA SportageОт £277 в месяц**

Фото: autoexpress

Ford Kuga

Новый Ford Kuga