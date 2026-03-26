Выгодное предложение дня: "Преодолейте топливный кризис с экономичным MG3 всего за £145 в месяц"

MG3 стал самым доступным супермини на рынке Великобритании, свидетельствуют данные Auto Express Buy A Car. Теперь этот хэтчбек можно оформить по цене всего £145.38 в месяц, что делает его наиболее выгодным предложением среди конкурентов в своем классе.

Предложение от AA Lease рассчитано на три года и требует первоначального взноса в размере £2,043.56. Если предпочесть девятимесячный авансовый платеж, сумма снизится до £1,701.83, а ежемесячная плата увеличится всего на £10. Для тех, кому необходим больший годовой лимит пробега, предусмотрена возможность увеличить его с 5,000 до 8,000 миль за дополнительную плату £11.20 в месяц.

По условиям данной сделки клиент получает версию SE — базовую комплектацию MG3. Однако даже в стандартной версии автомобиль оснащается современными технологиями, включая 10,25-дюймовый цветной сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также семидюймовый дисплей для водителя. В списке опций также числятся встроенная навигация и специальное приложение для управления функциями автомобиля со смартфона.

MG3 способен порадовать и экономичностью. Автомобиль представляет собой полноценный гибрид с 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, электрическим мотором и трехступенчатой автоматической коробкой. Мощность силовой установки составляет 192 л.с., что обеспечивает динамичный разгон, а заявленный расход топлива — 64,2 миль на галлон.

В управлении MG3 отличается простотой и комфортом. Автомобиль не претендует на спортивный характер, однако отличается тихой и расслабленной ездой, отмечают эксперты.

Отметим, что предложения в рамках Car Deal of the Day подбираются на основе сервиса Auto Express Buy A Car, где собраны лучшие актуальные сделки от дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

Условия акций могут изменяться, а количество автомобилей ограничено. Если данное предложение утратит силу, больше выгодных вариантов по MG3 можно найти на отдельной странице модели.

Среди альтернатив MG3 на рынке представлены и другие популярные супермини. Например, Toyota Yaris, которая предлагается по цене £23,945 за новый автомобиль в наличии.

Еще один конкурент — Dacia Sandero. Новый автомобиль этой модели можно приобрести за £14,358, средняя экономия при покупке составляет £440.

В числе конкурентов также Vauxhall Corsa, который доступен по цене £15,849, а средняя выгода при покупке составляет £5,488.