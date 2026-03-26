Автомобильное предложение дня: преодолейте топливный кризис с экономичным MG3 за £145 в месяц

MG3 признан самым доступным супермини на платформе Auto Express Buy A Car, стоимость его аренды теперь составляет всего £145,38 в месяц. Такой ценник делает модель наиболее выгодным предложением на рынке Великобритании на данный момент.

В рамках трехлетнего лизингового договора от AA Lease достаточно внести первоначальный взнос в размере £2 043,56. Альтернативно, сумму можно уменьшить до £1 701,83, если оплатить за девять месяцев вперед, тогда ежемесячный платеж вырастет всего на £10. Для тех, кому требуется больший пробег, стандартный лимит в 5 000 миль можно увеличить до 8 000 за дополнительную плату в £11,20 в месяц.

В предложении участвует версия SE — базовая комплектация, которая, тем не менее, оснащена современными технологиями. В стандартное оснащение входит 10,25-дюймовый цветной сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также семидюймовая приборная панель. В перечне оборудования — навигационная система и мобильное приложение, позволяющее управлять функциями автомобиля со смартфона.

Экономичность MG3 также выгодно отличает его среди конкурентов. Модель оснащена полногибридной силовой установкой: 1,5-литровый бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами работает в паре с электромотором и трехступенчатой автоматической коробкой передач. Суммарная мощность составляет 192 л.с., что обеспечивает динамичный разгон, а расход топлива заявлен на уровне 64,2 миль на галлон.

MG3 отличается комфортом в управлении и тихой работой. Хотя автомобиль не рассчитан на спортивные ощущения, он позволяет проводить время за рулем спокойно и расслабленно.

Ежедневно редакция Auto Express отбирает самые выгодные предложения на рынке Великобритании для рубрики "Сделка дня", используя сервис Buy A Car. Вниманию покупателей представлены актуальные лизинговые и дилерские предложения по всей стране.

Следует учитывать, что условия и стоимость могут изменяться, а предложения ограничены по времени и количеству. При завершении акции ознакомиться с актуальными лизинговыми предложениями на MG3 можно на специальной странице модели.

Среди конкурентов MG3 на британском рынке выделяются Toyota Yaris, Dacia Sandero и Vauxhall Corsa.

Toyota Yaris: новая модель доступна в наличии по цене от £23 945.

Dacia Sandero: стоимость нового автомобиля стартует от £14 358, средняя экономия составляет £440.

Vauxhall Corsa: новая модель предлагается по цене от £15 849, средняя экономия достигает £5 488.