Спецпредложение дня: Купите себе Ford Focus, пока он не исчезнет, всего за £222 в месяц

Компания Ford в настоящее время сосредоточена на создании серии электрических внедорожников, что означает, что "Скорый Гонец" уже ждет модели, такие как наше Предложение дня.

Добрый старый Ford Focus проигрывает битву более модным кроссоверам, но у вас все еще есть время, чтобы воспользоваться выгодным предложением.

Через сервис Find a Car от Auto Express, Lease Car UK Ford Leasing предлагает Focus 1.0-литровый EcoBoost Hybrid mHEV ST-Line всего за £221.98 в месяц. Требуется первоначальный платеж в размере £2,963.75, и сделка рассчитана на 48 месяцев и 5,000 миль в год.

Если вы захотите превысить предельный лимит пробега для своего Focus – и мы вас понимаем – вы можете увеличить его до 8,000 в год за чуть более £12 в месяц.

Focus всегда был лидером среди хэтчбеков семейного класса, когда речь идет о вождении с удовольствием, и нынешний вариант все так же является одним из самых забавных. Его упругое управление позволяет весело проводить время на дорогах за городом, а отзывчивое рулевое управление и комфортная поездка – это просто вишенка на торте.