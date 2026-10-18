Автопредложение дня: отмеченный наградами Cupra Raval за 216 фунтов в месяц

Отлично управляется

Спортивный, но вместительный

Всего £216.76 в месяц, автомобили уже доступны

Новый Cupra Raval сейчас уверенно занимает лидирующие позиции: он получил звание 2026 Auto Express Supermini of the Year, а в недавнем сравнительном тесте опередил Renault 5. Поэтому особенно приятно, что этот выдающийся компактный электромобиль можно взять в лизинг на четыре года всего от £216 в месяц. Это предложение выглядит исключительно выгодным.

Вариант доступен через Leasing Options благодаря сервису Auto Express Buy A Car. Для оформления потребуется первоначальный платёж в размере £3,001, однако на протяжении всего срока договора эти затраты должны окупиться. В дальнейшем ежемесячные платежи будут оставаться низкими. Кроме того, автомобили уже есть в наличии.

Тем, кто не готов сразу вносить такую сумму, доступен другой вариант. Первоначальный платёж можно сократить вдвое — с эквивалента 12 месяцев до шести месяцев. С учётом комиссии это составит £1,811, что выглядит более комфортно. После этого стоимость аренды Cupra Raval составит всего £245 в месяц — значительно меньше, чем можно было бы ожидать от столь привлекательного автомобиля.

В предложение включён стандартный годовой пробег в размере 5,000. Для владельцев, совершающих короткие поездки на работу, этого должно быть достаточно. Если же планируется проезжать больше, лимит можно увеличить вдвое — до 10,000 миль. Доплата составит £12 в месяц.