Выгодное предложение дня: «Жизнь как у Железного человека» с Audi e-tron GT — минус 28 000 фунтов

Скидки до £28 000 на Audi e-tron GT с запасом хода почти 400 миль, суперкарной мощностью и быстрым зарядом доступны в рамках мартовской акции.
Редакция
21.03.2026, 19:32·2 мин
В рамках мартовской распродажи, организованной Carwow, покупатели могут приобрести Audi e-tron GT со скидкой более £28 000. Модель, которую многие называют одной из самых привлекательных на рынке, теперь стала еще доступнее.

Audi e-tron GT, известный как любимый автомобиль Железного человека, не только радует своим внешним видом, но и отличается выдающимися характеристиками. Автомобиль демонстрирует впечатляющую управляемость, комфортную подвеску и безупречно выполненный интерьер, в котором технологии гармонично сочетаются с эргономикой и не перегружают водителя.

Скидки распространяются на широкий спектр автомобилей Audi e-tron GT, включая флагманскую версию RS. Эта модификация может похвастаться мощностью до 912 л.с. и разгоняется с 0 до 100 км/ч всего за 2,5 секунды.

Символы GT в названии модели намекают на ее выдающиеся качества для дальних поездок. Отмечается высокий уровень комфорта и утонченная шумоизоляция. Каждый Audi e-tron GT оборудован аккумулятором емкостью 97 кВт·ч, что обеспечивает запас хода почти 400 миль. Благодаря максимальной мощности зарядки в 320 кВт, пополнить заряд с 10 до 80 процентов можно менее чем за 20 минут.

В акции участвуют как полностью новые автомобили по индивидуальной спецификации, так и машины из наличия у официальных дилеров по всей стране. Предложения действуют на весь модельный ряд Audi e-tron GT.

