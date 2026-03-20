Выгодное предложение дня: стильный Volvo XC40 всего за £283 в месяц

Желающим приобрести стильный скандинавский кроссовер по привлекательной цене теперь доступна новая выгодная лизинговая программа на Volvo XC40. Через сервис Auto Express Buy A Car можно оформить двухлетний контракт на этот премиальный автомобиль всего за £282.62 в месяц.

Оформить сделку поможет компания Carwow Leasey Volvo, которая в настоящий момент предлагает одну из самых низких цен на аренду Volvo XC40 среди аналогичных предложений на рынке. Для начала аренды требуется первоначальный взнос в размере £3,686.44. Для тех, кому эта сумма покажется высокой, есть возможность снизить первый платеж до эквивалента девяти ежемесячных выплат — £3,096.34, при этом ежемесячный платеж увеличится лишь до £311.26.

Лимит пробега по стандартному контракту составляет 5,000 миль в год при условии 12-месячного первоначального платежа. Желающие увеличить допустимый ежегодный пробег до 8,000 миль могут сделать это за дополнительную плату в £15.52 в месяц.

Автомобиль оснащается экономичным 2,0-литровым бензиновым двигателем с мягким гибридным модулем под обозначением B3. Его мощность составляет 161 л.с., ускорение с места до 62 миль/ч занимает 8,6 секунды, а средний расход топлива — 42,7 миль на галлон.

Несмотря на яркий внешний вид, Volvo XC40 отличается не только стилем, но и практичностью. Просторный салон выполнен из качественных материалов, а благодаря коробчатой форме кузова пассажиры на задних сиденьях получают достаточно места. Объем багажника — 443 литра, что весьма впечатляет для компактного SUV.

В рамках данной акции предлагается комплектация Plus Dark, которая занимает вторую позицию в линейке и включает расширенный набор опций: мультимедиа на базе Google, атмосферную подсветку салона, систему бесключевого доступа с автоматическим открытием багажника, а также 19-дюймовые легкосплавные диски.

Все предложения рубрики "Выгодное предложение дня" формируются на основе собственной базы данных Auto Express Buy A Car, куда входят лучшие цены от дилеров и лизинговых компаний по всей Великобритании.

Условия и стоимость сделки могут меняться, а количество автомобилей ограничено. Если данное предложение завершится, ознакомиться с другими выгодными предложениями по аренде Volvo XC40 можно на странице модели.

