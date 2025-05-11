Лучшее предложение на автомобиль: 10 000 миль в год на улучшенном Cupra Formentor за только £280 в месяц

Популярный Cupra Formentor получил значительные обновления в прошлом году, включая более острую стилистику и переделанный интерьер. Но если новая и улучшенная версия спортивного внедорожника вам еще не показалась привлекательной, то сейчас его можно приобрести всего за £280 в месяц с щедрым лимитом пробега 10 000 миль в год.

VIP Gateway фактически предлагает трехлетние арендные сделки на Cupra Formentor от £267 в месяц через сервис Auto Express Find A Car. Однако в эту цену входит годовое ограничение пробега 5 000 миль в год, поэтому за всего £13 в месяц кажется разумным увеличить свой лимит - даже если вы не собираетесь использовать его полностью. Сделка также требует первоначального платежа в размере £3 616, что на наш взгляд, вполне разумно.

Обновленный Formentor оснащен новым передним «аккуратным носом», который включает в себя характерную для Cupra трехтреугольную сигнатуру фар, а задний бампер был модифицирован для придания машине более широкого вида, а также добавлен светодиодный световой бар. Конечно, внутри и снаружи также присутствует много характерных медных деталей Cupra.

В комплектацию V1 входят 18-дюймовые диски, центральный сенсорный дисплей 12,9 дюйма, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, цифровая панель приборов водителя 10,25 дюйма, беспроводное зарядное устройство для смартфона, светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль и помощь в удержании полосы.

Данный Formentor оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 148 л.с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Последняя обеспечивает некоторую электрическую помощь для более плавного запуска-останова и повышения эффективности за счет возможности машины двигаться на инерции в определенных ситуациях и рекуперировать энергию при замедлении. Cupra заявляет, что средний расход топлива составляет до 47,9 миль на галлон.

Выбор сделок дня по автомобилям берется из нашего собственного сервиса Auto Express Find A Car, который включает лучшие текущие предложения от дилеров и компаний по лизингу по всему Великобритании. Применяются условия и ограничения, а цены и предложения могут изменяться и ограничены по наличию. Если эта сделка истекает, вы можете найти больше лучших предложений по лизингу Cupra Formentor у ведущих поставщиков на нашей странице центра предложений Cupra Formentor...

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