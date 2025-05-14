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Будь в курсе! Новый Peugeot 208 Style снижает стартовую цену супермини на £5,000

Новый Peugeot 208 Style: доступный базовый уровень, турбированный бензиновый двигатель 1.2, стильный дизайн и экономичность внутри.
РедакцияР
Редакция
14.05.2025, 17:21·2 мин
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Фото: autoexpress

Новый уровень комплектации Peugeot 208 Style стал доступен для покупки по цене от £19,995, что делает эту модель более доступной по сравнению с версиями верхнего уровня. Ранее самым доступным был вариант Peugeot 208 Allure за £24,645. Теперь новый Peugeot 208 Style оказался дешевле даже чем у Skoda Fabia (£20,515) и SEAT Ibiza (£20,015), но все же дешевле своего корпоративного собрата Vauxhall Corsa, стоимостью £18,690.

Peugeot 208 Style оснащен одним типом двигателя - 1,2-литровым турбированным трехцилиндровым бензиновым мотором 'Puretech' с мощностью 99 л.с. и крутящим моментом 205 Нм. Этот двигатель доступен только для комплектации Allure и работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач с системой старта/остановки, обеспечивая комбинированный расход топлива 58,2 миль на галлон.

Фото: autoexpress

Peugeot 208 Style, будучи базовой версией, далеко не выглядит как облегченная модель с пластиковыми бамперами и ручными стеклоподъемниками. Несмотря на 16-дюймовые стальные колесные диски, они имеют эффект отделки под алмазный резец, а в салоне присутствует множество эксклюзивных бейджей 'Style' с оранжевыми акцентами.

Предлагается четыре металлических оттенка краски, включая Cumulus Grey, Nera Black и новый Okenite White, а также вариант Agueda Yellow без дополнительной оплаты. Характерные светодиодные фары 'коготь' Peugeot также присутствуют спереди.

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