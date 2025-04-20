Выгодное предложение на автомобиль! Ford Kuga SUV - увлекательный и подходящий для семьи за всего £239 в месяц

Ведущая в своем классе динамика вождения

Сдвижная задняя скамейка для большей практичности

Всего за £239 в месяц

Если вы думали, что переход на просторный, ориентированный на семью внедорожник означает конец веселья за рулем, то вы ошибаетесь, потому что Ford Kuga поддерживает вас. Более того, среднеразмерный внедорожник эффективен, обладает множеством оборудования и благодаря этой выгодной сделке, которую мы нашли, он также доступен по цене.

Найденный на сервисе Auto Express Find a Car через TrustFord, данный договор по личной аренде рассчитан на 48 месяцев и требует начального взноса в размере £2 873 перед ежемесячными платежами в £239. Ежегодный лимит пробега составляет 5 000 миль - хотя за дополнительные £24 в месяц вы можете увеличить его до 10 000.

Этот Kuga оснащен турбированным 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, поэтому, несмотря на способность удовлетворить потребности большинства семей, он отличается отличной экономичностью топлива средним комбинированным показателем 44,1 миль на галлон. Версия Titanium имеет более маленькие колеса и мягкую подвеску, чем варианты ST-Line - хотя мы считаем, что это бонус, поскольку автомобиль едет комфортно и ощущается практически таким же резвым в управлении, с привлекательным рулевым управлением и удивительной ловкостью. Шестиступенчатая механическая коробка передач также обеспечивает четкость.

Пространство внутри Kuga великолепно, особенно задние пассажиры хорошо обслуживаются благодаря универсальности сдвижного (и откидного) заднего сиденья. Сдвинув заднее сиденье вперед, вы можете увеличить вместимость багажника с приемлемых 412 литров до огромных 645 литров.

Хотя рестайлинг 2024 года Kuga принес некоторые изменения во внешности, такие как измененная решетка радиатора и новые световые подписи спереди и сзади, интерьер также был обновлен. Здесь вы найдете последнюю информационно-развлекательную систему Ford SYNC4 на большом сенсорном экране 13,2 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также 12,3-дюймовый инструментальный кластер. Эта модель Titanium также оснащена камерой заднего вида, бесключевым доступом, адаптивными фарами, тонированными стеклами и датчиками дождя.

Наши предложения по автомобилям были взяты непосредственно у производителей или из нашего сервиса Auto Express Find a Car, который включает лучшие текущие предложения от автодилеров и компаний по лизингу по всему Великобритании. Применяются условия, цены и предложения могут изменяться и иметь ограниченную доступность. Для получения более подробной информации о других предложениях ознакомьтесь с нашей страницей с предложениями по Ford Kuga…

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Фото: autoexpress

Фото: autoexpress

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