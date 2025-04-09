Специальное предложение по автомобилю! При покупке нового Audi Q4 e-tron - бонус в £10 тыс. на первоначальный взнос

Новый Audi Q4 e-tron - это ответ Audi на формулу среднеразмерного электрического кроссовера от VW Group, которая также привела к появлению Skoda Enyaq и Volkswagen ID.4. Это означает, что это более премиальное предложение, чем у его родственников, и обычно довольно дорогое. Однако, как и большинство производителей автомобилей в настоящее время, Audi очень заинтересована в продаже электромобилей и с этой целью предлагает заманчивый взнос в размере £10 525 тем, кто покупает Q4 e-tron по программе финансирования PCP.

Действующее предложение, которое доступно сейчас при подборе вашего Q4 через сервис Auto Express Find a Car, означает, что вы можете купить модель Sport 40 начального уровня за взнос в £9 361 и ежемесячный платеж в размере £362 в течение 47 месяцев. Годовая процентная ставка немного менее привлекательная - 6,9%, но этот щедрый взнос делает этот способ приобретения стильного электромобиля Audi очень привлекательным. По окончании 48-месячного контракта по программе PCP вы можете произвести дополнительный платеж в размере £16 281, чтобы стать владельцем автомобиля, вернуть его или использовать эквити в сделке, чтобы получить новый Audi.

Это еще не все «подарки», которые Audi предлагает. Немецкая марка также предоставляет бесплатное зарядное устройство Ohme wallbox стоимостью £999 или вариант дополнительной скидки в размере £500 от цены автомобиля - какой удобнее для вас. И последним штрихом являются 30 000 миль бесплатной зарядки за три года, если вы также заключите договор на домашнее электроснабжение с OVO Energy.

Предложение по взносу распространяется на всю линейку Q4, так что вы можете выбрать модель по своему вкусу. Audi в целом представляет собой очень качественное предложение с типично высококлассным интерьером и лаконичным управляющим интерфейсом. Это также практичный семейный автомобиль с просторным задним сиденьем и багажником на 520 литров. Однако на вершине линейки цены могут быть довольно высокими, поэтому мы считаем, что лучшая ценность представлена в автомобилях более низкой комплектации - особенно с жесткой спортивной подвеской на высокой комплектации S line.

Чтобы получить Audi Q4 e-tron со скидкой в £10 525 от Audi, просто подберите свой автомобиль на сервисе Auto Express Find a Car, и местные дилеры свяжутся с вами с лучшими предложениями.

Наши выборы по автомобильным сделкам берутся непосредственно от производителей или из нашего собственного сервиса Auto Express Find a Car Deals, который включает лучшие текущие предложения от автодилеров и лизинговых компаний по всему Великобритании. Действуют условия, а цены и предложения могут изменяться и быть ограничены по наличию. Для получения дополнительных предложений посетите нашу страницу с предложениями по Audi Q4 e-tron.

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Сделки на конкурентов Audi Q4 e-tron

Фото: autoexpress

Volvo Ex40

New in-stock Volvo Ex40Cash £44,760Avg. savings £2,090New Volvo Ex40Configure now

Фото: autoexpress

Tesla Model Y

New in-stock Tesla Model YCash £44,990New Tesla Model YConfigure now

Фото: autoexpress

Mercedes-Benz EQA

New in-stock Mercedes-Benz EQACash £49,710New Mercedes-Benz EQAConfigure now

Фото: autoexpress

Genesis Gv60

New in-stock Genesis Gv60Cash £54,115New Genesis Gv60Configure now