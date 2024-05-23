В Калифорнии принят закон, обязывающий новые автомобили издавать звуковой сигнал при превышении скоростного режима.

К концу десятилетия в Калифорнии автомобили смогут предупредить вас, если вы превысите скоростной лимит. Сенат штата принял новый законопроект в среду, требующий, чтобы все транспортные средства, продаваемые или производимые в Калифорнии, имели пассивные ограничители скорости начиная с 2027 года. По инициативе законодателей, половина всех новых автомобилей должны быть оборудованы этой технологией к 2029 году, прежде чем все машины обязаны будут быть оснащены ей начиная с 2032 года.

Пассивная система, которая не требуется на аварийных транспортных средствах, оповестит водителя, если он превысит скоростной лимит на 10 миль в час, выдавая звуковые и визуальные предупреждения о необходимости замедлиться. Новое регулирование было принято после рекомендации Национальной комиссии по безопасности транспорта США потребовать от Национальной дорожной безопасности установку технологии интеллектуального помощника по скорости (ISA) на новые автомобили, предупреждающей водителей о превышении скорости. Прежде чем это станет законом, необходимо пройти голосование в Калифорнийской ассамблее, что должно произойти к 31 августа.

Цель закона - снизить количество аварий и смертей, связанных с превышением скорости. Одна треть смертей в дорожных происшествиях в Калифорнии с 2017 по 2021 год была связана с превышением скорости.

"Эти смерти можно предотвратить," - заявил спонсор законопроекта Скотт Винер в заявлении. Он также отметил, что эти смерти происходят из-за политических решений.

Системы ISA, доступные в пассивной и активной формах, появились во Франции уже в 1980-х годах. Пассивные системы не предотвращают превышение скорости водителями, тогда как активные системы физически ограничивают скорость транспортного средства, делая невозможным или затруднительным превышение лимита.

Закон Калифорнии, SB 961, аналогичен правилу, вступающему в силу в Европейском союзе в этом году, требующему, чтобы все автомобили, продаваемые в регионе, имели пассивные ограничители, оповещающие водителя звуковыми и визуальными сигналами. Известно, что Volvo заявила в 2020 году о намерении ограничить скорость своих новых автомобилей до 112 миль в час.

Читать текст законопроекта можно здесь.