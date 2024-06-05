Cadillac стремится создать гиперкар

Автомобильный бренд Cadillac создавал потрясающие концепты на протяжении многих лет, включая великолепный Cien 2002 года с мощным двенадцатицилиндровым двигателем. Однако машина с центральным расположением двигателя, к сожалению, никогда не поступила в производство. Но роскошному бренду General Motors не теряется стремление к созданию суперкара или гиперкара. Главный дизайнер GM открыто признал, что он заинтересован в идее выпуска флагманской модели производительности.

В интервью австралийскому журналу Carsales Майкл Симко заявил: "Можем ли мы создать гиперкар? Да. Хотели бы ли мы его построить? Да. Строим ли мы его? Это было бы слишком много обещано". Он добавил, что горячая модель не обязательно должна быть полностью электрической, но также не исключил возможность создания чисто электрического варианта.

Фото: Motor1.com Концепт Cadillac Cien 2002 года

Сохранение двигателя внутреннего сгорания имеет смысл, учитывая, что у гоночного автомобиля V-Series.R есть V-образный восьмицилиндровый двигатель. Кроме того, амбиции бренда по участию в Формуле 1 вместе с Andretti предполагают использование V-образного шестицилиндрового двигателя. Andretti Cadillac сменил фокус на начало 2026 года после того, как заявка команды на участие в гонках 2025 года была отклонена FIA. В 2026 году будут введены новые правила по использованию только устойчивых топлив. Следует отметить, что GM не станет производителем силовых установок до 2028 года, поэтому в течение двух первых сезонов F1 Andretti Cadillac придется сотрудничать с поставщиком двигателей.

Гиперкар с гербом Cadillac не кажется такой нелепой идеей, учитывая предыдущие концепт-кары. Не только Cien, но и Sixteen 2003 года с его массивным шестнадцатицилиндровым двигателем. Если Ford успешно продает Mustang GTD за $325,000, почему бы Cadillac не попробовать себя в этом сегменте? Конечно, Mustang не является гиперкаром, но высокопроизводительный Caddy заслуживает шанса. Ford выпустил GT за шесть цифр и нашел покупателей на все экземпляры.

Отдельно Майкл Симко рассказал CarExpert о обычных автомобилях и о том, как внедорожники представляют собой "необходимое зло". Он утверждает, что "они завоевали рынок, потому что когда мир вокруг вас начинает меняться, вы хотите быть в этом участвовать. Все вокруг сидят выше в автомобилях, и вам тоже захочется. Это комфортная, рациональная покупка".

Несмотря на нескончаемый бум продаж внедорожников, Cadillac остается верен седанам. Главный дизайнер GM заявил, что новая модель будет выпущена "в какой-то момент в будущем", чтобы присоединиться к Celestiq. Этот роскошный флагман стоимостью $340,000 технически не является седаном, а скорее гигантским лифтбеком с более практичной задней дверью.

Симко считает, что седаны не только красивее и приятнее в управлении, чем кроссоверы, но и более аэродинамичны, благодаря более низкому дорожному просвету. Хотя в США доступны только CT4, CT5 и Celestiq, Cadillac все еще продает CT6 в Китае, где традиционный кузовной стиль все еще популярен. Материнская компания GM через свое подразделение Buick также предлагает LaCrosse, Regal и Verano, которые не предлагаются в США.