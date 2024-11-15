Сотрудник Williams теперь работает в FIA

Сегодня стало известно, что Ли Федден с начала следующей недели займёт пост директора FIA по цифровым технологиям. Он будет работать в лондонском офисе FIA, где его основными задачами станут разработка и внедрение цифровой стратегии федерации. Целью будет обеспечение безопасности, масштабируемости и соответствия информационных систем стратегическим целям FIA. Необходимо отметить, что до этого Ли Федден много лет возглавлял отдел данных и аналитики в команде Williams.

Прокомментировав это назначение, президент FIA Мохаммед Бен Сулайем отметил: «Мы рады, что преобразованием нашего IT-отдела займётся столь опытный специалист. Ли использует этот опыт в работе по оптимизации наших цифровых и информационных систем и налаживанию взаимодействия с заинтересованными сторонами, в частности с клубами и другими членами FIA».