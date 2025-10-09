Экс-пилота Формулы 1 на шесть месяцев лишили водительских прав

Бывший пилот Формулы 1 Марк Бланделл был лишён водительских прав на срок шесть месяцев за превышение скорости.

Инцидент произошёл в ноябре 2024 года, когда Бланделл управлял автомобилем Land Rover на автомагистрали A14. В районе развязки, расположенной неподалёку от деревни Колд-Эшби в Нортгемптоншире, он превысил установленное ограничение скорости на 26 миль в час, двигаясь по участку дороги со скоростью 96 миль в час.

Судебное заседание состоялось накануне, интересы Марка Бланделла представлял адвокат. Защитник подтвердил факт нарушения от имени бывшего автогонщика. По итогам рассмотрения дела суд принял решение о лишении Бланделла водительских прав на полгода и назначил штраф в размере 1042 фунтов стерлингов.

Напомним, Марк Бланделл выступал в Формуле 1 в период с 1991 по 1995 годы, сотрудничая с командами Brabham, Ligier и Tyrrell. Кроме того, в 1992 году он одержал победу в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана».